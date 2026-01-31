El Atlético de Madrid llega a un acuerdo por Lookman: la cumbre definitiva con el jugador

Mateu Alemany acelera la llegada del atacante nigeriano de la Atalanta, adelatándose al Fenerbahce y en las próximas horas habrá un encuentro defintiivo para cerrar su fichaje

A nadie se le escapa que a este Atlético de Madrid le hace falta algún refuerzo en este mercado de invierno del que apenas quedan poco más de 48 horas. Se han marchado cuatro jugadores y no ha llegado ninguno por lo que claramente a día de hoy la plantilla está más debilitada que cuando comenzó el mes de enero. Los objetivos eran encontrar un medioncentro que supliera el adiós de Gallagher y un atacante por la salida de de Raspadori, aunque a estas alturas de mercado, parece complicado que puedan llegar ambos.

Tras el empate en el Ciutat de Valencia y viendo la falta de frescura de los hombres de Simeone en ataque, se hace todavía más evidente la necesidad de fichar, aunque Mateu Alemany, director de fútbol rojiblanco, se ha mostrado cauto ante los micrófonos de DAZN antes del comienzo del choque. "Sabemos que el mercado de enero es de ajustes, no de planificación que se hace en verano. Tampoco nos sorprende en absoluto que tenga el ritmo que tiene. A veces las cosas aparecen en el minuto uno y a veces al final. Estamos con las ideas claras y coordinadas con el cuerpo técnico. Veremos, quedan dos días y algo", explicaba el dirigente.

Alemany vio como a última hora Leon Goretzka rechazaba firmar por el Atlético en este mes de enero prefiriendo apurar su contrato con el Bayern de Múnich y salir libre en verano, como también se ha encontrado con la negativa del PSG a dejar salir a Kang-in Lee y los altos precios de otros objetivos como Joao Gomes, Ederson o Lookman por mencionar algunos.

El Atletico acelera por Ademola Lookman

Así, ante los evidentes problemas ofensivos del Atlético, Alemany ha acelerado en las últimas horas las negociaciones con Ademola Lookman, que estaba muy cerca de cerrar su llegada al Fenerbahce. Según informa el periodista Matteo Moretto, el Atleti está muy cerca de cerrar su fichaje después de que en las últimas horas haya acordado con la Atalanta su traspaso por una cantidad de 35 millones de euros más cinco en bonus.

Ahora, el Atleti debe cerrar las condiciones del contrato con el propio Lookman, con quien incluso hablará Simeone. por lo que este domingo se presenta como un día clave para dejar su fichaje cerrado o prácticamente cerrado. El Fenerbahce sigue en la pelea pero no ha llegado a un acuerdo con la Atalanta sobre las condiciones de pago, prefiriendo los italianos hacer la operación con el club madrileño.

La hoja de ruta no cambia en estas últimas horas

Sin embargo, Alemany mantiene la calma y asegura que no dará ningún bandazo en estas últimas horas del mercado. "La estrategia es siempre la misma. Sólo fichar si tenemos el convencimiento profundo de que es algo que nos va a ayudar. Es el criterio de siempre. Y hay que apurar todas las opciones y negociaciones y si hay ese jugador o jugadores que cumplen con los perfiles marcados por el míster y las necesidades de nivel del Atlético, que es alto, se van a hacer", ha asegurado.

Por último, el director de fútbol del Atlético de Madrid ha reiterado que se encuentra en perfecta sintonía con Diego Pablo Simeone en materia de fichajes: "Hemos tenido siempre un plan, una idea, el míster diseña lo que él tiene en la cabeza y necesita y nuestro trabajo es hacer lo posible para tener la mejor plantilla, que es lo que queremos todos, dirección deportiva, club y entrenador. Tan importante es acertar como evitar traer jugadores que no vengan a aportar cosas importantes y en ese concepto estamos todos de acuerdo".