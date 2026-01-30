El 'no' de Goretzka obliga a Alemany a reabrir la vía italiana: Ederson, Lookman, Frattesi...

El director de fútbol del Atleti se volvió de Alemania con la operación del germano prácticamente cerrada, pero el del Bayern ha decidido finalmente seguir hasta final de temporada, lo que fuerza al rojiblanco ahora a retomar los objetivos de la Serie A

La negativa de Leon Goretzka ha alterado los planes del Atlético de Madrid a pocos días del cierre de mercado. Mateu Alemany ha estado unos días en Alemania para intentar cerrar la llegada del centrocampista alemán, que acaba contrato con el Bayern de Múnich el próximo 30 de junio y no va renovar con el club bávaro, pero tal y como adelantaba anoche Sky Sport, el futbolista ha decididio rechazar la oferta colchonera y apurar su contrato en Múnich para buscarse el futuro el próximo verano como agente libre.

De esta forma, el Atlético se ve obligado a virar de nuevo en este complicado mercado de enero. Goretzka sabe que contará con más ofertas en verano al ser libre, y todo apunta a que mantandré el interés del Atleti, pero otros como el AC Milan también está al acecho, y los que se sumarán... Ya le ha pasado este mismo invierno con otros objetivos como Kang-in Lee, Joao Gomes o Ederson por lo que Alemany tiene ahora que volver a recalcular sus pasos en estos últimos días de mercado.

La nueva hoja de ruta de Alemany

Lo cierto es que a estas alturas del mercado ya no se descarta la vía de la cesión, aunque el director de fútbol rojiblanco, tal y como apunta el diario Marca, ha tanteado la opción de Davide Frattesi, centrocampista del Inter de Milán y por quien el Atlético ya mostró interés el pasado verano. Sin embargo, el conjunto 'nerazzurro' no está por la labor de facilitar su salida, ya que hay otros clubes interesados como la Lazio o el Nottingham Forest que podría subir la puja por el romano de 26 años.

Esto convierte a Frattesi en una operación complicada, difícil de resolver en tres días, de ahí que Alemany pueda intentar reactivar la opción de Ederson, de la Atalanta, aprovechando las buenas relaciones con la DEA, y también la de Lookman, objetivo rojiblanco en mercados pasados, pero tanto la opción del mediocentro como la del extremo siguen siendo caras, por lo que solo se podría acometer la llegada de unos de los dos.

El delantero, vía préstamo

Cualquier de las dos incorporaciones estarían rondando los 40 millones de euros, de ahí que el Atleti hubiera decidido apostar por una más económica como la de Goretzka, pero la negativa del alemán a salir ahora obliga a retomar el plan inicial. La incorporación del jugador del Bayern apenas hubiera supuesto una inversión de unos 11 millones de euros con la ficha del futbolista incluida.

Finalmente dependerá de la inversión que se haga en el centro del campo el poder intentar a última hora la llegada de un delantero que palíe la salida de Raspadori, que podría ser opr la vía de la cesión en caso de que se presente la oportunidad.