Caricias y palos para Simeone: piden su fichaje por el Manchester United y Joao Félix le lanza un 'dardo'

Roy Keane, leyenda del Manchester United, cree que el conjunto inglés debe buscar al "mejor" entrenador de cara a la próxima campaña y apunta al argentino como un firme candidato, aunque su ex pupilo, ahora en el Al-Nassr, no acaba muy contento con él

El Atlético de Madrid afronta este miércoles ante el Tottenham la vuelta de los octavos de final de la Champions con la importante ventaja del 5-2 obtenido en la ida. Un resultado que supuso, además, un nuevo hito para Diego Simeone, el único entrenador en la historia de la Copa de Europa en disputar 20 eliminatorias sin perder como local. Sus números están ahí, aunque acumule admiradores y detractores a partes iguales. Y por supuesto, no le faltarían pretendientes en caso de abandonar el Metropolitano.

La opción del Inter de Milán

Con contrato en vigor hasta 2027, y cumpliendo su decimoquinta temporada en el banquillo colchonero, el 'Cholo' ha admitido que "algún día" le gustaría volver al Inter de Milán como entrenador. Aunque desde el club italiano se apresuraron a desmentir recientemente que estén pensando en el argentino como relevo de Chivu de cara a la próxima temporada. Sea como fuere, en el Atlético de Madrid no se plantean su salida. Pero eso no es obstáculo para que otros sueñen con su fichaje.

Elogia a Carrick, pero lo quiere fuera de Old Trafford

Es el caso de Roy Keane, leyenda del Manchester United, que ha señalado a Simeone como uno de los candidatos ideales para el conjunto inglés en sustitución de Michael Carrick, que se hizo cargo del equipo el pasado mes de enero en lugar de Ruben Amorim y tiene a los 'reds devils' en el tercer puesto de la Premier League, muy lejos eso sí del líder Arsenal (a 16 puntos)

"Ha hecho un muy buen trabajo a nivel de resultados, pero no, no le firmaría más allá del verano. Creo que hay mejores opciones. Me quito el sombrero, pero las victorias han sido sin ningún riesgo y ha tenido semanas libres para prepararse. Si hace tres meses se hubiera mencionado a Carrick como el próximo entrenador del United, nos habrían encerrado en el psiquiátrico. Habríamos dicho que ni siquiera era un candidato a tener en cuenta. Ha hecho un muy buen trabajo, pero creo que hay mejores opciones, así de simple. El United debe ponerse a entrevistar candidatos", aseguró el ex centrocampista en Sky Sports.

Simeone, Luis Enrique o Tuchel

Así, al citar a los entrenadores que en su opinión le darían un nuevo aire al conjunto británico, además del seleccionador alemán Thomas Tuchel, Keane apuntó al 'Cholo' a otro bien conocido de la afición española. "Para dirigir al Manchester United se necesita a alguien con mucha más experiencia en cuanto a ganar trofeos y competir en Europa, y Carrick no la tiene. Podría suceder dentro de unos años, entonces podría estar entre los candidatos, pero no ahora. Hay que ir a buscar al mejor y Carrick no es la mejor opción para el Manchester United. Yo iría a por Diego Pablo Simeone y Luis Enrique", sentenció.

Joao Félix saca pecho tras resurgir en Arabia Saudí

Dichos elogios hacia el argentino, no obstante, contrastan con el 'dardo' que al mismo tiempo le ha lanzado Joan Félix, que arribó al Atlético de Madrid en 2019 a cambio de 127 millones de euros y nunca llegó a responder a las expectativas. Como tampoco lo hizo en el Barcelona, el Milan y el Chelsea, que el pasado verano lo acabó traspasando por 30 millones al Al-Nassr.

En una liga menos competitiva como la de Arabia Saudí, el atacante portugués se ha reencontrado a sus 26 años con su mejor versión, la que mostró en el Benfica. Aprovechando la ausencia por lesión de Cristiano Ronaldo, ha asumido la responsabilidad ofensiva y suma 21 goles y 15 asistencias en 37 partidos. Una explosión en la que considera clave a su entrenador, el también luso Jorge Jesus.

"Hacía mucho tiempo que un entrenador no me colocaba en mi sitio. Me ha devuelto a la posición en la que empecé y donde me siento más cómodo", afirmó el ex colchonero, en lo que ha sido interpretado como un claro mensaje a Simeone o Xavi Hernández, aunque en Europa también jugó a las órdenes de Paulo Fonseca, Enzo Maresca, Graham Potter o Frank Lampard.