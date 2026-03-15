João Félix toma el mando de Al Nassr mientras Cristiano Ronaldo sigue recuperándose

João Félix lideró la goleada del Al Nassr con un doblete y asumió el protagonismo ofensivo mientras Cristiano Ronaldo continúa recuperándose de su lesión

El Al Nassr firmó una contundente victoria fuera de casa tras imponerse 0-5 al Al Khaleej, en un partido en el que el gran protagonista fue João Félix. El delantero portugués puso fin a una larga racha sin marcar al anotar dos goles, liderando el triunfo de su equipo en la Saudi Pro League. Sin embargo, la noche también dejó una nota negativa con la lesión del defensa español Iñigo Martínez en la recta final del encuentro.

Un triunfo clave para reforzar el liderato

La jornada se presentaba favorable para el Al Nassr después de la derrota del Al Ahli, que ocupaba la segunda posición en la clasificación. El equipo dirigido por su técnico no desaprovechó la oportunidad y consiguió ampliar su ventaja en la tabla.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto visitante dominó claramente el juego. El primer gol llegó gracias a Abdulrahman Al Hamdan, que abrió el marcador en la primera mitad. A pesar de que el descanso llegó con un 0-1, el resultado se quedó corto debido a las numerosas ocasiones generadas por el líder del campeonato.

La superioridad del Al Nassr se mantuvo durante todo el partido, mostrando un juego ofensivo constante que terminó reflejándose en el marcador durante la segunda mitad.

João Félix rompe su sequía goleadora

Tras el descanso, el partido se abrió definitivamente. Ayman Yahya amplió la ventaja con el 0-2, lo que dio tranquilidad al equipo visitante. A partir de ese momento, los jugadores comenzaron a buscar constantemente a João Félix, que ya había tenido una ocasión muy clara antes del descanso.

El delantero portugués no había logrado marcar desde el 30 de diciembre, acumulando una racha de 15 partidos sin anotar. Sin embargo, su insistencia tuvo recompensa en el minuto 73, cuando se adelantó al portero para marcar el tercer tanto del encuentro.

Apenas seis minutos después volvió a aparecer con una acción espectacular. Joao Félix conectó una volea con la pierna izquierda que terminó cerca de la escuadra, firmando así su doblete. El portugués celebró con mucha emoción el final de su sequía goleadora, recibiendo el apoyo de sus compañeros y de los aficionados presentes.

Un líder ofensivo ante la ausencia de Cristiano

La actuación de João Félix cobra aún más valor teniendo en cuenta las ausencias del equipo. Cristiano Ronaldo no pudo participar en el encuentro debido a una lesión, mientras que Sadio Mané tampoco estuvo disponible al no querer forzar tras algunas molestias físicas.

En este contexto, el atacante portugués asumió el protagonismo ofensivo y completó una actuación sobresaliente. Además de sus dos goles, participó activamente en la creación de juego, siendo una pieza clave en el ataque del equipo. Su rendimiento le valió ser elegido mejor jugador del partido y elevar sus cifras a 13 goles y 11 asistencias en la liga.

La goleada la cerró Angelo Gabriel en el minuto 92, culminando una noche redonda para el líder del campeonato.

Preocupación por la lesión de Iñigo Martínez

No todo fueron buenas noticias para el Al Nassr. En el minuto 83, el defensa español Iñigo Martínez sufrió molestias en la parte posterior del muslo mientras corría. Aunque abandonó el terreno de juego por su propio pie, las primeras sensaciones apuntan a una posible lesión muscular que podría mantenerlo fuera de los terrenos de juego durante algunas semanas.

Cristiano Ronaldo continúa con su recuperación

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo sigue trabajando para regresar lo antes posible a la competición. El delantero portugués está centrado en su recuperación física, utilizando diferentes métodos para acelerar el proceso y reducir la fatiga muscular.

Con el tramo decisivo de la temporada cada vez más cerca y los grandes torneos internacionales en el horizonte, el capitán del equipo busca volver al campo con plenas garantías y evitar cualquier riesgo de recaída.