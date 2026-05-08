Giráldez, sobre su visita al Atlético: "Ojalá estén de vacaciones, pero realmente no lo creo"

El técnico del Celta de Vigo ha analizado el partido que espera en el Metropolitano ante un rival herido, también ha repasado la enfermería así como sus opciones de acabar en puestos de competición europea

El Celta de Vigo afronta este sábado un reto mayúsculo como es el del intentar llevarse la victoria del Metropolitano. Enfrente estará un Atlético de Madrid que se ha quedado a las puertas de la final de la Champions League y sin Copa del Rey en la tanda de penaltis y cuyo único aliciente en estos partidos que quedan es el de acabar tercero en LaLiga, aunque el Villarreal le saca cinco puntos de ventaja.

Pero es que también es mucho lo que se juega el Celta, que tras confirmarse la plaza extra de Champions para España, ocupa actualmente el puesto de Europa League, el cual debe defender al mismo tiempo que intenta recortar los seis puntos de desventaja con el Betis, quinto clasificado.

"Creo que todos los que estamos implicados en esa lucha por los puestos europeos agradecemos el partido de ayer, el gran partido que hizo el Rayo, que fue un partidazo más allá del resultado, ese final con el penalti... Y darle la enhorabuena a Íñigo y a todo el equipo por llegar a la final de la Conference y, también en la parte que nos toca, el agradecimiento por poder tener en la Liga un puesto más para la competición europea", ha reconocido Giráldez, que ha tratado diversas cuestiones.

Cómo se encuentra Ilaix Moriba

"Estamos cuidando un poco los inicios de entrenamiento con él esta semana, para que active con un calentamiento más específico alguna molestia que tiene, pero no le impide jugar. Simplemente, como hacemos en algunas partes del entrenamiento con ciertos jugadores, a él en los calentamientos lo estamos quitando de esa parte colectiva. Pero no implica que no esté disponible, por eso es la parte que veis. A veces pasa en la parte final, que con un jugador lo quitamos, y con él lo estamos haciendo en el inicio".

La decisión de Starfelt es definitiva

"No, acaba esta semana el tratamiento conservador y, a partir de la semana que viene se tomará una decisión. Pero acaba ahora, al inicio de la semana que viene, el tratamiento conservador, y a ver cómo evoluciona. Vamos a confiar en el tratamiento de ahora y, si no, evidentemente tendrá que operarse pero vamos a ser positivos y esperar que estos últimos días le den para no operarse".

Celebró el penalti parado por Batalla

"Sufro demasiado en los partidos de todas las competiciones ahora. Estuve un poco haciendo zapping entre todos los partidos y sí, evidentemente lo celebramos, porque sabemos que es un puesto más para nuestra Liga y muchos equipos implicados ahora mismo en la lucha por los puestos europeos. Evidentemente, abre una posibilidad más".

Se alegra de que un equipo español esté en una final europea

"Muy contento por ellos. Envidia sana de poder estar jugando una final, evidentemente de una competición europea, pero muy contento también de haberlo vivido este año nosotros, de haber llegado a cuartos de final y muy feliz por Íñigo. Creo que lo merece por su cuerpo técnico, tenemos amigos allí, y por la plantilla, que creo que ha hecho un trabajo espectacular en la competición y que son justos finalistas".

Espera un Atlético delicado tras el varapalo de la Champions

"Delicado... Yo lo querría para mí, es decir, jugar semifinales de Champions, haber hecho aparte unas semifinales para mí muy buenas, en las que probablemente sean merecedores de haber llegado a la final o estuvo muy igualada. Ahí ya es una percepción subjetiva de cada uno. Han jugado una final de la Copa del Rey en la que han perdido a penaltis, en la que creo que también fueron superiores en la final, y jugando tres competiciones con tanta intensidad, aun así garantizando una plaza Champions, otro año más en Liga, y a cinco puntos de Villarreal, que, por ejemplo, sí que ha tenido prácticamente solo una competición en la temporada. Creo que tiene también mucho mérito y mucho valor. Jugamos contra uno de los equipos más potentes de nuestra Liga y del mundo, y más allá de lo que puedan hacer, si plantean más o menos rotaciones, creo que ya se ha visto que son capaces de competir. Es un equipo que, encima, el Cholo le da recursos en variabilidad de alturas defensivas, de maneras de atacar, de dibujos e incertidumbre, pues también les hace más peligrosos de cara al partido. Pero creo que es de valorar la temporada que han hecho y que han estado a un paso de jugar una final de Champions. Creo que tiene mucho mérito".

Es más complicado no saber qué rival se encontrará

"Sí, tiene una dificultad. Evidentemente, nos hace tener más de un plan en función de lo que pueda pasar con ellos. Creo que los dos planes, por decirlo de alguna manera, que pueden tener, tienen cosas peligrosas, muchas armas para poder hacerte daño. Creo que, si están conectados al partido, es un equipo muy completo en lo defensivo también. Ojalá estén de vacaciones, pero realmente no lo creo. Creo que toda la gente que va a salir tiene motivos por los que dar su mejor nivel y, encima, están jugando también el tercer y cuarto puesto, que es dinero. Por lo que ahora mismo entiendo que competirán estos cuatro partidos y, en su campo, creo que encima tiene mayores."

Cómo está Vecino

"El aductor lo va resolviendo bien. Sabemos que venía también con las molestias de llegar muy justo cuando participó de la lesión anterior, y creo que tenemos que tener cuidado con él para que no recaiga. Esta semana empezará seguramente con cosas con el grupo y a ver cuándo está disponible. Yo espero que algún partido de aquí a fin de temporada pueda ayudarnos. Quedan dos semanas, realmente".

Vienen tres partidos seguidos

"Hay que cortar tiempo, hay muchas ruedas de prensa. No es lo ideal, pero bueno, es difícil cuadrar el calendario. Si quieres que me explaye un poco más, pues no es lo ideal, evidentemente. Creo que todo el mundo, haya jugado más o menos partidos o más o menos competiciones, es un momento en el que es complicado gestionar las cargas, y no es lo ideal".

La recuperación de Miguel Román

"Lo veo sonreír, que es algo importante. Y creo que ya, en cuanto se quitó la bota y es capaz de caminar y de correr, con limitación, evidentemente, pero que se vaya pudiendo mover, le hace ver que está en el camino correcto, que todo ha ido bien y que está en ese proceso. Creo que es más fácil de llevar, de recuperación, cuando ya empiezas a tener las botas cerca y a tener el césped cerca. Y creo que va a llegar perfectamente al principio de la pretemporada, es lo que consideramos".

El Friburgo, a la final de la Europa League

"Es muy buen equipo el Friburgo. Merece estar ahí y creo que ha hecho una competición de principio a fin muy completa. Son justos merecedores de estar en la final y, evidentemente, creo que todos vimos durante la eliminatoria contra ellos que tienen un muy buen equipo, más allá de las individualidades, y muy buenas individualidades, que muchos de ellos seguramente serán top mundial dentro de poco. Un equipo muy completo".