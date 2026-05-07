Vigo acusa a la RFEF de alterar las puntuaciones: "﻿No es legítimo"

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha vuelto a denunciar que la Federación española manipuló los resultados de las sedes para sacar a Vigo, aunque luego se haya visto obligada a rectificar: "La probabilidad de ser sede del Mundial es del cien por cien"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a acusar este jueves a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de "alterar la puntuación de las sedes del Mundial" para "quitar a Vigo" en referencia del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Abel Caballero fue protagonista de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que fue presentado por la ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, y en el que también estuvo presente el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. Sin embargo, el primer edil vigués no ha tenido reparos en hablar en los siguientes términos de la RFEF al recordar la polémica sobre la inclusión de als ciudades que albergarán partidos en la cita mundialista: "Alteró la puntuación de las sedes del Mundial para quitar a Vigo que estaba entre las once ciudades seleccionadas y, de esta forma, salió de ser mundialista".

"No es legítimo alterar puntuaciones para que una ciudad se quede fuera; en este momento la Federación tuvo que rectificar y envió el nombre de Vigo y Valencia como propuesta de sede del Mundial", añadió Caballero, quien pese a todo y después de mucho batallar, se mostró optimista con que la finalmente la ciudad de Vigo se convierta en una de las once sedes mundialistas, ya que recientemente A Coruña renunció a ser una de ellas y anteriormente Málaga.

"La probabilidad de ser sede del Mundial es del cien por cien porque no van a ser capaces de eliminarnos y porque tenemos un proyecto extraordinario. Considero que a pesar de lo sucedido, vamos a ser sede del mundial", recalcó Abel Caballero.

La FIFA visitará Vigo y Valencia tras el Mundial

El regidor de Vigo también alabó el estadio de Balaídos, estadio del Real Club Celta de Vigo, al que catalogó como "el Guggenheim de Vigo", aunque reconoció necesitar "un estadio más grande" para mejorar la imagen de marca al mismo tiempo que acusó a la Diputación y la Xunta de Galicia de no querer "pagar la parte que les corresponde" para poder llevar a cabo dicho proyecto.

El Mundial 2030 será organizado por España, Marruecos y Portugal. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán el partido inaugural de sus respectivas selecciones en homenaje al centenario de la Copa del Mundo disputada en Montevideo en 1930, la primera de la historia FIFA.

El pasado mes de marzo, los técnicos de la FIFA ya estuvieron visitanto alguno de los estadios que serán sedes del Mundial de 2030, y está previsto que una vez finalice la cita de Estados Unidos, México y Canadá, habrá una nueva ronda de visitas en otoño, donde se espera que se incluya a Vigo y Valencia en la gira, una vez que la RFEF ha vuelto a ponerlas sobre la mesa a la FIFA tras la reunión celebrada en Madrid entre representantes de las administraciones españolas y la FIFA hace un par de meses.