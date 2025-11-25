Simeone abre la puerta a la opción de ser entrenador del Inter de Milán

El entrenador del Atlético de Madrid, de cara al futuro, se ve entrenando en el Inter de Milán si el club italiano se lo ofrece

El entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, en la previa del choque ante el Inter de Milán, abre las puertas a entrenar, en un futuro, al equipo italiano en el que militó como centrocampista. El argentino no se cierra de cara al futuro y subraya que le gustaría, si fuese posible, ponerse al mando del conjunto nerazurro, al que alaba por la plantilla que posee.

Simeone: "Sí que me imagino un periodo dentro del Inter"

Simeone admitió, en la previa del duelo de la Champions League ante los italianos, que en su “camino” futuro como técnico, “sí” imagina “un periodo en el Inter”, su rival este miércoles en la quinta jornada de la UEFA Champions League, del que resaltó su plantilla “maravillosa” y su pleno de puntos en la máxima competición europea. “No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter”, respondió el ‘Cholo’ cuando fue interrogado sobre su deseo expresado en otros tiempos de dirigir algún día al conjunto ‘neroazzurro’, en el que jugó como centrocampista a finales de los 90, tras el Atlético de Madrid.

Simeone alaba la plantilla del Inter de Milán antes del duelo frente al Atlético de Madrid

Ahora será su rival de nuevo en la Liga de Campeones. “El Inter es un equipo que juega muy bien, con personalidad, que tiene claro el patrón de ataque que posee, sobre todo. Tiene una plantilla increíble”, remarcó en la rueda de prensa de la víspera del duelo de este miércoles en el Metropolitano, al que su oponente llega tras perder 0-1 con el Milan. “Lo pude ver, sobre todo el segundo tiempo, cuando llegamos después de nuestro encuentro (la victoria por 0-1 en Getafe), y propuso todo el partido, tuvo situaciones de gol, no pudo concretar lo que generó, pero pudo haber ganado el partido”, declaró. “Seguramente, el Milan aprovechó su oportunidad y defendió agrupado, pero el Inter creo que hizo un partido para poder haberse llevado el partido”, explicó el técnico, al que le “gusta” la plantilla que tiene el Inter. “Es maravillosa. Tenemos que estar atentos a su valor y potenciar el nuestro”, apuntó el entrenador argentino, que recordó que el conjunto italiano, derrotado hace dos años en el Metropolitano, “ha llegado a dos finales” del máximo torneo europeo “en poco tiempo” y tiene un equipo “súper fuerte”, al tiempo que manifestó que “los números hablan por sí solos en la Champions”, en la que el Inter ha sumado los 12 puntos en juego.