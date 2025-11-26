Atlético de Madrid - Inter de Milán: resultado, resumen y goles

El Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán con urgencias en la Champions League, buscando frenar al equipo italiano en un duelo decisivo en el Metropolitano

El Atlético de Madrid llega al Metropolitano con la obligación de sumar puntos y mejorar su posición en la Champions League. Diego Simeone no podrá contar con Jan Oblak (aunque podría reaparecer) ni con Marcos Llorente, ambos fuera por lesión, mientras que Musso y Marc Pubill podrían aparecer en el once inicial.

El Atlético llega tras vencer al Union Saint-Gilloise 3-1 , mostrando mejora ofensiva y carácter. El Inter, por su parte, mantiene un récord perfecto en la Champions: 4 victorias en 4 partidos, con 11 goles a favor y solo 1 en contra .

Simeone podría apostar por un 4-3-3 con doble pivote defensivo y transiciones rápidas hacia Julián Álvarez y Nico González. El Inter buscará explotar los espacios detrás de la defensa colchonera y aprovechar las bandas con Dumfries y Dimarco .

El partido se juega con mucha tensión: el Atlético necesita sumar para no comprometer su clasificación. La localía del Metropolitano le da una ligera ventaja, mientras que la racha perfecta del Inter añade presión sobre los locales.

Tras revisar la jugada en el VAR tras un rechace en la mano de Álex Baena, el colegiado decreta gol del conjunto del Cholo. Marca Julián Álvarez

Partido controlado por parte del Atleti desde el gol de Julián. Está sabiendo controlar los tiempos del encuentro y el cuadro de Chivu no es capaz de llegar a la portería de Musso

Error grave del Atlético en defensa que casi propicia el empate de Dimarco. La tuvo el Inter

Se dan tres minutos de tiempo extra cuando domina el Inter estos últimos minutos de la primera mitad

Primera acción del segundo acto y el balón se estrella con el travesaño. Vuelve a perdonar el Inter

Se veía venir el tanto del Inter. Comenzó el conjunto de Chivu con mucha más intensidad y lo demostró. El Atleti debe reaccionar cuanto antes si no quiere más sustos...

Centro potente de Ruggeri que remata el argentino con una volea que se le marcha muy alto.

Buen centro de Nico que finalmente acaba rematando Sorloth dentro del área y se le va arriba de la portería de Sommer. El Atleti quiere el segundo

Córner botado por Griezmann que remacha de manera incomensurable José María Giménez. Marca el Atleti en el último suspiro para conseguir la victoria

El Atlético consigue una victoria balsámica en el último minuto gracias a un tanto de Giménez. Partido épico en el Metropolitano

El Atlético de Madrid afronta esta nueva noche europea con la obligación de reaccionar. El conjunto de Diego Simeone, que actualmente ocupa el puesto 20 en la clasificación general con apenas 6 puntos, vive una etapa irregular en la que combina buenos tramos de juego con desconexiones preocupantes. Su reciente victoria 3-1 ante el Union Saint-Gilloise dejó señales positivas, mostrando un equipo más agresivo y con mayor capacidad ofensiva.

Los rojiblancos regresan al Metropolitano tras superar al Getafe y con el ánimo reforzado por una racha de cinco triunfos consecutivos entre LaLiga y la Champions League. Sin embargo, las bajas marcan el presente del equipo: Jan Oblak y Marcos Llorente no estarán disponibles, obligando a Simeone a reestructurar la banda derecha y posiblemente su esquema general.

Enfrente estará un Inter de Milán que atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. El cuadro dirigido por Cristian Chivu suma 12 puntos tras encadenar cuatro victorias en sus primeros compromisos europeos, con un balance demoledor: 11 goles a favor y solo 1 en contra.

Su triunfo 2-1 ante el Kairat Almaty confirmó el excelente funcionamiento del equipo italiano, que destaca por su solidez defensiva y por la enorme efectividad de su ataque. Todo apunta a que los nerazzurri mantendrán su bloque habitual, ya que Chivu no es partidario de grandes rotaciones cuando su equipo atraviesa una dinámica tan positiva.

Duelos clave: Julián Álvarez y Lautaro Martínez

En el bando rojiblanco, Julián Álvarez será la principal referencia ofensiva. Aunque el argentino no atraviesa su mejor momento goleador, su movilidad, presión y participación en el juego lo convierten en una pieza imprescindible del ataque colchonero.

En la otra mitad del campo estará Lautaro Martínez, líder absoluto del Inter y uno de los delanteros más completos del continente. Su presencia es una amenaza constante para cualquier defensa, y la del Atlético deberá mantenerse organizada y agresiva para frenar su impacto.

La vuelta de Oblak al once parece probable después de entrenarse con el grupo, lo que devolvería a Musso al banquillo pese a su buena actuación ante el Getafe. En el lateral derecho, la lesión de Llorente abre la puerta a Marc Pubill, mientras que la zaga podría formarse con Giménez, Lenglet y Ruggeri.

Simeone podría apostar por un doble pivote con Koke y Pablo Barrios, acompañados por Giuliano Simeone, que apunta a reaparecer de inicio. En ataque, nombres como Nico González, Álex Baena y el propio Julián Álvarez parten con ventaja para formar el tridente.

Por su parte, el Inter repetiría su bloque habitual, con Sommer bajo palos, una línea de tres compuesta por Akanji, Acerbi y Bastoni, y carrileros largos como Dumfries y Dimarco. En la medular, Barella, Calhanoglu y Sucic conducirían el juego, dejando a Lautaro y Thuram como pareja ofensiva.

La localía hace que las casas de apuestas den una ligera ventaja al Atlético, pero el espectacular momento del Inter compensa cualquier favoritismo. Además, el factor emocional de ver a Simeone enfrentarse de nuevo a un club donde dejó una huella imborrable añade un componente especial al partido.

Se espera una noche intensa, muy física y con un alto componente táctico. Un encuentro que, pese a ser de fase de grupos, tiene aroma de eliminatoria grande.