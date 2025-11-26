Atlético de Madrid - Inter de Milán: Horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de UEFA Champions League

Atlético de Madrid e Inter de Milán se verán las caras en la noche de hoy en el Metropolitano, en un duelo que comenzará a partir de las 21:00 horas. Por un lado, los de Simeone llegan en una buena dinámica, ya que han conseguido vencer los últimos cinco partidos, tantos de LaLiga como de la UEFA Champions League. No obstante, el cuadro local cuenta con las bajas importantes de Oblak y Marcos Llorente para este encuentro. Por otra parte, el conjunto de Cristian Chivu viene de conseguir los tres puntos en sus cuatro choques hasta la fecha de la Copa de Europa.

El Atlético de Madrid se vuelve a ver las caras con el Inter de Milán mes y medio después del último enfrentamiento entre ambos conjuntos, que fue el pasado 10 de octubre en un amistoso acordado entre las dos entidades. El choque acabó con victoria para los de Simeone en tanda de penaltis, tras el empate en el tiempo reglamentario gracias a los goles de Carlos Martín y Bisseck. Además, Simeone y Cristian Chivu pudieron probar diferentes esquemas y dar descanso y oportunidades, al mismo tiempo, a jugadores no habituales, como son los casos de Pubill, Javi Galán o el propio Carlos Martín en el conjunto colchonero.

¿Dónde ver por TV el partido entre el Atlético de Madrid e Inter de Milán de UEFA Champions League?

El encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid e Inter de Milán dará comienzo hoy a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano y se podrá seguir en directo a través de Movistar+ y concretamente en el canal Movistar+ Liga de Campeones 2. Por otro lado, cabe recordar que el conjunto de Simeone llega con las bajas confirmadas de Oblak, Llorente y Le Normand, siendo los tres importantes para el técnico argentino en el conjunto rojiblanco. Además, el equipo visitante esta noche llega a la capital de España sin jugadores como Darmian, Di Gennaro, Palacios y Mkhitaryan.

¿Cómo seguir online el encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid y al Inter de Milán?

Por otra parte, también podrás seguir el encuentro entre el Atlético de Madrid e Inter de Milán a través de la página oficial de ESTADIO Deportivo, donde contaremos el minuto a minuto, además de la previa y post partido, de lo que nos deje este apasionante choque entre los de Simeone y los de Cristian Chivu. Por último, ESTADIO Deportivo ofrecerá, tras el silbato final del árbitro designado, el francés Letexier, la crónica y los análisis de ambos entrenadores en la rueda de prensa, ante los medios de comunicación.