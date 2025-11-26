El Atlético de Madrid vuelve a contar con Giuliano en una convocatoria sin Oblak

El Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán con Giuliano Simeone en la convocatoria, pero sin Oblak, que volverá a ser sustituido por Musso

El Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán en la jornada 5 de la UEFA Champions League. Simeone, para el choque, anuncia una convocatoria en la que vuelve a estar Giuliano, pero sin Oblak, que será baja por segundo partido consecutivo. Juan Musso será el encargado de volver a defender la portería rojiblanca en un duelo al la altura para el combinado colchonero que busca asentar y confirmar las buenas sensaciones que viene demostrando en LaLiga en las últimas jornadas disputadas.

Oblak, baja, y Giuliano, presente, en la convocatoria del Atlético de Madrid

Jan Oblak es baja por lesión por segundo partido seguido para el duelo de este miércoles contra el Inter de Milán en la Champions League, del que se quedó fuera de la convocatoria, en la que sí figuran tanto Nico González como Giuliano Simeone, en duda por una indisposición y unas molestias musculares, respectivamente. Aunque el guardameta esloveno se entrenó con el grupo en la sesión del martes, al menos los 15 minutos abiertos a la vista de los medios de comunicación, finalmente no ha entrado en la citación ofrecida este miércoles a mediodía por el técnico, que continuará con Juan Musso en la titularidad y con Salvador Esquivel y Mario de Luis como suplentes, como en Getafe. Por el contrario, las otras dos dudas, Nico González y Giuliano Simeone, sí están en la lista, a falta de horas para el encuentro en el estadio Metropolitano, con la incógnita de si ambos están disponibles para formar o no en el once titular de Diego Simeone. El 'cholito' se perdió el duelo de LaLiga ante el Getafe, pero apunta a tener minutos ante el Inter de Milán en la Champions League.

Le Normand y Marcos Llorente, las otras bajas del Atlético de Madrid

A parte de Oblak, el Atlético también sufre las bajas de Robin Le Normand, fuera por tercer choque seguido por una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, y Marcos Llorente, con una lesión muscular sufrida el pasado domingo ante el Getafe. La convocatoria está formada por 23 jugadores: los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Johnny Cardoso, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Giacomo Raspadori.