El Atlético de Madrid suma un nuevo nombre a su agenda para reforzar la delantera: Igor Jesus

Al margen de fichar a un centrocampista, centrándose ahora los esfuerzos en Leon Goretzka, el club rojiblanco también quiere añadir a un delantero o un jugador de banda ofensivo, habiendo puesto sus ojos en el delantero brasileño que juega en el Nottingham Forest

El Atlético de Madrid está llamado a ser uno de los clubes del fútbol español que más anime la recta final del mercado de fichajes de invierno. La dirección deportiva liderada por Mateu Alemany quiere realizar, al menos, dos fichajes para satisfacer las exigencias de su entrenador, Diego Pablo Simeone, que ha pedido refuerzos en este mes de enero. Una de las demarcaciones a mejorar es la de centrocampista y otra la de delantero o jugador ofensivo de banda, habiendo puesto la entidad madrileña su ojos en el brasileño Igor Jesus que juega en el Nottingham Forest.

Más allá de intentar convencer a Leon Goretzka para mejorar la posición de centrocampista, el club rojiblanco está en conversaciones con el futbolista y si responde afirmativamente a la oferta que le ha hecho negociará con el Bayern Munich, el Atlético de Madrid también está peinando el mercado en busca de un futbolista ofensivo, ya sea delantero centro o extremo.

Un perfil que gusta mucho en el Atlético de Madrid es Igor Jesus según ha informado Matteo Moretto. El delantero, de 24 años, es uno de los nombres que más está brillando en el Nottingham Forest de la Premier League con el cual ha marcado 9 goles y ha dado 1 asistencia en los 29 partidos que ha disputado en esta temporada. Una operación que, sin embargo, no sería barata para el club rojiblanco. Principalmente porque la Premier League no vende a sus mejores futbolistas, más en el caso de Igor Jesus que fue fichado este pasado verano y que cuenta con contrato hasta el 30 de junio de 2029, y por otro porque el club inglés exigirá mucho más de los 19 millones de euros que desembolsó por el brasileño hace sólo unos meses.

Con todo, el Atlético de Madrid no maneja solamente esta opción ya que un futbolista del cual no se olvida es Ademola Lookman, extremo de la Atalanta, al que ya ha sondeado en varias ocasiones.

El nombre de Lookman vuelve a estar sobre la mesa del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid maneja también la posibilidad de fichar a un extremo y dejar de lado la posibilidad de firmar a un delantero. Si esta decisión se tomara, uno de los jugadores que más gustan en la dirección deportiva del club rojiblanco es Ademola Lookman de la Atalanta, según ha informado Fabrizio Romano.

No se descarta un intento del Atleti por el extremo de Nigeria, de 28 años, en esta recta final del mercado de fichajes de invierno una vez ha terminado la fase de liga de la UEFA Champions League.