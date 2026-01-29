El Atlético de Madrid le presenta una oferta a Goretzka y se espera una decisión pronto

El centrocampista, que acaba contrato con el Bayern Munich a final de esta temporada, ha señalado en las últimas horas que quiere jugar en otra liga. El club rojiblanco ha movido ficha en las últimas horas y está intentando convencerle

Ofensiva del Atlético de Madrid para intentar fichar a Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Munich, en este mercado de fichajes de invierno. No se ha esperado el club rojiblanco al verano, cuando el alemán es agente libre, para lograr su incorporación. Mateu Alemany, director deportivo del Atleti, ha negociado con los representantes del germano y le ha presentado, incluso, una oferta, estando a la espera de que el futbolista tome una decisión para luego sentarse con el Bayern Munich con el que tendrá que llegar a un acuerdo.

El Atlético de Madrid tiene como prioridad absoluta el fichar a un centrocampista que complete una posición que se quedó algo debilitada con la marcha de Conor Gallagher. En el club rojiblanco los que más gustan son Ederson, de la Atalanta, y Joao Gomes, del Wolverhampton Wanderers, pero la cantidad de dinero que piden los dos equipos hacen complicada cualquiera de esas operaciones. Con esta situación, el Atlético de Madrid se ha lanzado en las últimas horas por Leon Goretzka al que quiere ya. Tanto es así que le ha presentado una oferta, esperando que el alemán tome una decisión este mismo jueves según apunta Sky Sports Alemania.

En caso de que Leon Goretzka dé el visto bueno a la propuesta que le ha hecho el Atlético de Madrid, el club rojiblanco se dirigirá al Bayern Munich para llegar a un acuerdo por un traspaso que se cierre por una cantidad de dinero simbólica. Y es que el Atlético de Madrid cuenta con la baza a su favor que Leon Goretzka acaba contrato con el Bayern Munich al final de esta temporada.

Goretzka expresa su deseo de marcharse del Bayern Munich ya sea ahora o el próximo verano

Leon Goretzka no seguirá en el Bayern Munich a tenor de sus palabras en las últimas horas. El centrocampista, de 30 años, da por cerrada su etapa en el equipo bávaro y en la Bundesliga ya que no tiene en sus planes renovar su contrato y así probar suerte lejos de Alemania.

"Es una opción, por supuesto. Me entusiasma ir al extranjero en algún momento de mi carrera. Ya lo he considerado dos veces, pero lo descarté conscientemente. Sé que en Múnich me siento cómodo. Salir también sería un paso para mi desarrollo personal. Conocer algo nuevo enriquecería mi vida", dijo en el entrevista a Die Zeit en donde negó que haya negociado para unirse al FC Barcelona. "Leí que supuestamente contacté con Hansi Flick en Barcelona. Puedo negarlo aquí y ahora. No, no es necesario. No pretendo sonar arrogante".

El Bayern Munich no quiere dejar salir a Goretzka en este mes de enero

A pesar del fuerte interés del Atlético de Madrid en fichar a Leon Goretzka, el Bayern Munich se muestra reacio a dejarlo salir tal y como expresó el directo deportivo Max Eberl este pasado miércoles: "Hasta ahora, sí. Aún no se ha tomado ninguna decisión".

Más dudas tuvo Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, que afirmó que tendrá que sentarse con la directiva para valorar el futuro de Leon Goretzka. "Sé que mañana tengo que madrugar y que en algún momento tendré que hablar con Max Eberl o con Christoph Freund. Tenemos que intercambiar ideas sobre la plantilla", dijo tras el partido de UEFA Champions League contra el PSV Eindhoven.