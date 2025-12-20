Tras conocer el interés del Atlético de Madrid en su fichaje, Gortezka y su entorno barajan la posibilidad de llegar a España, algo que convence al centrocampista del Bayern Múnich que busca mantenerse a máximo nivel en Europa

El Atlético de Madrid, tras un primer tramo de temporada con altibajos, ya peina el mercado de fichajes en busca de refuerzos, aunque no para enero. Los rojiblancos, con la plantilla que atesoran, creen que pueden hacer daño a Real Madrid y Barcelona, pero su objetivo a largo plazo es crecer hasta llegar al nivel de ambos gigantes. Para ello, el mercado de fichajes ofrece posibilidades infinitas al combinado entrenado por Simeone que ya anota en su lista de deseos a centrocampista para reforzar la medular. Con Gallagher en la cuerda floja tras dos años muy flojos del inglés, todos los tiros, tal y como contamos en ESTADIO Deportivo, apuntan a Leon Goretzka. El alemán y su entorno ya conoce el interés del combinado rojiblanco. La opción del Atlético de Madrid agrada a Goretzka que entiende la apuesta del equipo rojiblanco como una oportunidad para seguir compitiendo al máximo nivel.

Goretzka recibe con los brazos abiertos el interés del Atlético de Madrid en su fichaje

El bávaro ha recibido con los brazos abiertos el interés del Atlético de Madrid en su fichaje, según adelanta as. Los rojiblancos buscan reforzar la medular y estudian la opción de un perfil físico, 'box to box' que aporte ataque y defensa a partes iguales. El alemán se ha convertido en una opción de mercado para los madrileños ya que finaliza contrato en junio de 2026 y entre sus planes no está renovar con el Bayern Múnich. La poco participación que está teniendo Goretzka en los planes de Kompany hace que el alemán busque minutos fuera del gigante bávaro. La competencia es feroz, pero el prestigio que otorga el Atlético de Madrid y la oportunidad de volver a brillar en el fútbol europeo entre los grandes es una motivación extra para el centrocampista, que seguiría al más alto nivel probando suerte en LaLiga frente a rivales de la talla de Real Madrid y Barcelona. Además, el germano entiende que cuadra con la filosofía de Simeone, algo que juega un papel fundamental en la carrera por el centrocampista del Bayern Múnich.

El rendimiento de Goretzka en el Bayern Múnich

Esta temporada, en el Bayern Múnich, Goretzka no está contando con el protagonismo esperado. Entre todas las competiciones, el alemán suma 1.018 minutos en 22 partidos. En la Champions, su participación se reduce a 60 minutos repartidos entre 5 encuentros , unas cifras muy pobres e insuficientes para el bávaro. Además, el centrocampista no se ha estrenado ni como goleador ni como asistente en lo que va de curso, hecho que también ha influido en sus minutos de juego esta campaña.