El Atlético de Madrid es vinculado con Goretzka, pero la competencia es alta

El Atlético de Madrid no piensa hacer ningún movimiento de gran magnitud, en materia de incorporaciones, en este mercado de fichajes de invierno, pero no descarta nada de cara el verano, teniendo al internacional alemán del Bayern Munich en su agenda

El Atlético de Madrid está totalmente concentrado en hacer el mejor papel en las cuatro competiciones en las que aún esta vivo en esta temporada. El club rojiblanco está muy satisfecho con el equipo que tiene a sus disposición Diego Pablo Simeone y no piensa realizar ningún movimiento de gran magnitud en el mercado de fichajes de invierno. A pesar de ello, el Atleti no descuida el mercado y está atento a si surge alguna oportunidad irrechazable. Con esta tesitura, el Atlético de Madrid ha sido vinculado con Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Munich.

Leon Goretzka, uno de los mejores futbolistas alemanes de los últimos años, está en la agenda del Atlético de Madrid según informa As. El club rojiblanco considera que el centrocampista puede ser una oportunidad de mercado de cara al próximo mercado de fichajes de verano, ya que el germano acaba contrato con el Bayern Munich al final de esta temporada.

Leon Goretzka está lejos de su mejor momento de forma y está atravesando un tiempo complicado en el Bayern Munich en el cual no está teniendo tantas oportunidades como antaño. De hecho, el centrocampista sólo ha disputado 22 partidos, pero sólo 1.018 minutos. Suele ser titular en la Bundesliga, pero en la UEFA Champions League no está teniendo tanto protagonismo.

Con esta tesitura se informa en Alemania que la continuidad de Leon Goretzka se antoja complicada ya que hay diferencias a la hora de renovar un contrato que expira al final de esta temporada, es decir el 30 de junio de 2026. Esto quiere decir que el centrocampista podría fichar por el club que desee, sin coste de traspaso, a partir del 1 enero de 2026 para unirse al mismo de cara a la siguiente campaña.

El Atlético de Madrid, vinculado con Leon Goretzka que también cuenta con el interés de Juventus y Fenerbahçe

El Atlético de Madrid tiene a Leon Goretzka en su agenda de cara al próximo verano, siempre y cuando el centrocampista no firme una extensión de contrato con el Bayern Munich.

En caso de que la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany se lance a por Leon Goretzka, la incorporación no será nada sencilla ya que desde Alemania se anuncia que el Atlético de Madrid no es el único que está atento a la situación contractual del alemán. Informa Bild que tanto la Juventus como el Fenerbahçe han contactado con el futbolista y les ha hecho saber sus respectivos intereses en ficharlo.