Paso adelante de Marcos Llorente

El polivalente futbolista del Atlético de Madrid está recuperándose muy bien de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas, ya que se ha entrenado con el resto de sus compañeros, y apunta a estar disponible en el partido contra el Girona de este fin de semana

Se le acumulan las buenas noticias al Atlético de Madrid que ha regresado a los entrenamientos este jueves después de la victoria contra el Atlético Baleares en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo rojiblanco se ha puesto a preparar el partido de LaLiga de este fin de semana, en el que se enfrenta al Girona FC el domingo, con una sesión en la que la gran novedad ha sido ver a Marcos Llorente ejercitándose con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Marcos Llorente ha sido la nota positiva en el Atlético de Madrid en el entrenamiento que se ha llevado a cabo en la ciudad deportiva rojiblanca. El polivalente futbolista se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros de equipo y todo apunta a que si no hay contratiempos de última hora estará a disposición de Diego Pablo Simeone, su entrenador, de cara al partido contra el Girona FC, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga, que se disputa este domingo a partir de las 14:00 horas.

Marcos Llorente es un jugador muy importante en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone ya que el entrenador argentino lo suele usar de carrilero derecho, pero también lo sitúa en posiciones ofensivas: atacante o incluso mediapunta. Un futbolista con un gran despliegue físico que no sólo aportar energía y fuerza al equipo, ya que en las últimas temporadas también ha ayudado como desatascador ofensivo.

De este modo, Marcos Llorente podría volver a jugar con el Atlético de Madrid este fin de semana contra el Girona FC, pero se espera que sólo lo haga unos pocos minutos, no siendo titular. No hay que olvidar que el madrileño se está recuperando de una lesión muscular en el muslo y el Atlético de Madrid lo que quiere impedir es una recaída. En caso de no jugar contra el Girona FC, Marcos Llorente estaría disponible totalmente para el primer encuentro del año contra la Real Sociedad.

Marcos Llorente ultima su recuperación

Marcos Llorente se lesionó el pasado 23 de noviembre en un partido que el Atlético de Madrid jugaba contra el Getafe CF. El madrileño comenzó como titular, pero tuvo que pedir el cambio en el minuto 14.

Tras unos días, Marcos Llorente se sometió a pruebas médicas que desvelaron que el futbolista del Atlético de Madrid sufría una lesión muscular en el muslo. Dolencia muscular que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante un mes aproximadamente, perdiéndose. hasta el momento, 4 partidos de LaLiga, 2 encuentros de UEFA Champions League y una eliminatoria de Copa del Rey.