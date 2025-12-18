El Atlético de Madrid pone precio a su nueva joya: 40 millones de euros

Ya hay equipos de Primera división interesados, como el Rayo Vallecano, pero en el club rojiblanco creen que Iker Luque, una de las estrellas de su filial, no tardará en llamar a la puerta de Diego Simeone

El Atlético de Madrid mira al futuro con optimismo. La entrada de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario hace prever una inversión aún mayor en los próximos mercados, después de que el pasado verano ya fuese el club de LaLiga que más dinero gastó en fichajes. De momento, la buena salud económica de la entidad rojiblanca ha quedado refrendada en la Junta General de Accionistas celebrada este jueves, en la que se ha aprobado un presupuesto para la presente temporada que prevé unos ingresos de 554 millones de euros, lo que supone una subida superior al 25% con respecto a la 24/25.

De la mano de Fernando Torres

Pero al mismo tiempo, en el Metropolitano también se mima a las perlas de una cantera que tiene en el Atlético Madrileño a su buque insignia. El conjunto dirigido con éxito por Fernando Torres marcha líder del Grupo 2 de Primera RFEF y sueña con el ascenso a Segunda división, siendo uno de sus baluartes el joven Iker Luque, que cumple su segunda temporada en el filial tras haber curtido a las órdenes de su actual entrenador desde el juvenil. Con él levantó la Copa de Campeones de la categoría y ahora cumple su segunda campaña en un conjunto en el que se ha vuelto indiscutible, por lo que todos aventuran que su salto a la elite se producirá mas pronto que tarde.

Los números de Iker Luque

En la presente campaña, el madrileño ha participado en las 16 jornadas ligueras disputadas por su equipo, siendo titular en 14 de ellas, y ha firmado además dos goles y tres asistencias. Unos números que ya le han colocado en la órbita de varios equipos de Primera división, entre ellos el Rayo Vallecano, si bien en el Atlético confían en su progresión y creen que, a sus 20 años, no tardará en llamar a las puertas de Diego Simeone.

Dos años más opcionales

Por ello, tras renovar su contrato el pasado año hasta 2027, el club colchonero ha llegado a un nuevo acuerdo para mejorarle sus condiciones y ampliar la vigencia del mismo hasta 2028, con la posibilidad incluida de dos campañas más opcionales. Pero lo llamativo es que le ha fijado una cláusula de rescisión de auténtica estrella, pues sin haber debutado todavía con el primer equipo, su libertad ha quedado fijada en 40 millones de euros, según apunta el diario As.

"Iker, que llegaba a la Academia en 2014 procedente del Vallecas, ha ido creciendo y progresando durante estas temporadas desde su entrada en la Academia de formación hasta dar el salto a la de Alto Rendimiento. Desde su llegada al Juvenil A dirigido por Fernando Torres, Iker se ha ganado un puesto en el equipo dirigido por el míster de Fuenlabrada, ya fuera en el Juvenil A como en esta campaña y media en el primer filial", ha indicado el Atlético en su comunicado sobre un futbolista que llegó a su cantera con apenas 9 años.

"Feliz" por seguir en el club de su "vida"

Extremo diestro, Iker Luque destaca por su desborde, su regate y su capacidad de llegada, a lo que suma también una importante capacidad de trabajo. Por su mente solo pasa triunfar de rojiblanco y así lo expresó tras sellarse su nueva renovación. "Estoy muy feliz de poder seguir defendiendo estos colores hasta 2028 y seguir en el club de mi vida", destacó.