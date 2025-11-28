Fernando Torres, que se está saliendo en el filial del Atlético de Madrid, sobre la opción de sustituir a Simeone: "Ojalá algún día me elijan"

El ex futbolista, actual entrenador del filial del Atlético de Madrid, ha dicho que le gustaría ser el relevo del argentino en el primer equipo. Fernando Torres ha explicado sus motivaciones para ser técnico y ha tenido buenas palabras para Pablo Barrios y Koke

Fernando Torres, ex jugador del Atlético de Madrid y actual entrenador del filial del club rojiblanco, ha manifestado su ilusión por algún día ser el técnico del primer equipo. Consciente de que la figura de Diego Pablo Simeone es intocable actualmente, el que fuera delantero ha dicho que ojalá algún día ser elegido pero que ahora mismo está centrado en el Atlético Madrileño con el cual compite en el Grupo 2 de la Primera RFEF.

Fernando Torres tiene motivos más que suficientes para ilusionarse con ser entrenador del Atlético de Madrid algún día. A sus 41 años, el ex delantero está haciendo un gran trabajo en los banquillos ya que tiene al Atlético Madrileño, filial del club rojiblanco, líder del Grupo 2 de Primera RFEF.

Debido a ese buen rendimiento, Fernando Torres fue preguntado, en una entrevista en Onda Cero, sobre si se ve sustituyendo a Diego Pablo Simeone como entrenador del primer equipo algún día. "Ojalá algún día me elijan para ser entrenador del primer equipo, si sigo haciendo bien mi trabajo. Pero ahora mi motivación y mi ilusión es ir a entrenar mañana, con el madrileño. Tengo muchas cosas de Simeone, la pasión que él tiene es oro, el mensaje que te da antes de salir, que eso no se lo he visto a nadie. Todos los atléticos estamos muy orgullosos del equipo y del entrenador".

Fernando Torres ha explicado que su mentalidad cambió con el paso de los años. Nunca pensó en ser entrenador, pero ahora le ha cogido el gusto. "Yo era de los que decía que a quien se le ocurre ser entrenador. Al final de la carrera te das cuenta que ves el fútbol de otra manera, lo ves mejor de como lo puedes jugar y cuando me retiro y llega la pandemia hice el curso de entrenador y hasta hoy. Me arrepiento de no haberlo sabido antes porque habría llevado papel y boli para apuntar todo lo que me han enseñado los grandes entrenadores que he tenido".

A continuación, explicó el entrenador que desea ser. "Me gustaría ser el entrenador que me hubiese gustado tener. Un entrenador que escucha, que aprende de los jugadores y las generaciones. Yo con Luis Aragonés entendí muchas cosas que me decía cuatro años después cuando nos encontramos en la selección. Me hablaba de los medios, de ser un buen compañero. Sin saberlo creo que siempre he vivido preparado para la exposición".

Fernando Torres, leyenda del Atlético de Madrid, elogia a los canteranos Koke y Pablo Barrios

Finalmente, Fernando Torres mostró su alegría porque canteranos como Koke y Pablo Barrios sean importantes en el primer equipo del Atlético de Madrid. "Es importante la mentalidad, el saber gestionar todas las situaciones. Cuando yo hablo con Pablo Barrios él toma la decisión de ser futbolista y a él le sale solo. Creo que los atléticos soñamos con ver a canteranos, ahí esta Koke que es el mayor ejemplo como futbolista del Atlético de Madrid, te emocionas viéndole jugar".