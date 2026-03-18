La sanción que ha recibido Abqar por su acción con Sorloth en el Metropolitano

El jugador del Getafe ha sido castigado con dos partidos por "conducta contraria al buen orden deportivo", por lo que se perderá los encuentros frente al Espanyol, en el RCDE Stadium, y ante el Athletic Club en San Mamés

La derrota del Getafe ante el Atlético de Madrid terminó con polémica, que no fue otra que la expulsión de Abqar con tarjeta roja directa en el minuto 55. El jugador de Marruecos tuvo que marcharse a vestuarios tras una acción con Sorloth, en la que Órtiz Arias no tuvo dudas y así reflejó el motivo de la misma en el acta tras el encuentro: "Fue expulsado por pellizcar la zona genital a un adversario sin estar el balón en juego". Tras ello, se ha hecho oficial que el defensa de 27 años ha sido sancionado con dos partidos, siendo una importante baja.

Abqar recibe su primera tarjeta roja de la temporada

Abqar, por su parte, fue muy claro hablando, en declaraciones con Movistar+, sobre lo ocurrido con Sorloth: "Hago la entrevista por la roja. No fue mi intención tocar al jugador en esa zona. En el partido chocamos, pero ni una vez he pensado tocarle ahí. Juro que no pensé en tocarle ahí. Quería chocarle como pasa en el fútbol. El árbitro ha visto, pero no quería tocarle ahí. Le paran ahí, pero si veis el vídeo, ni le miro. Le quería tocar la barriga. No fue mi intención agarrarle en esa zona". Tras ello, Bordalás siguió la misma línea que su futbolista en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Atlético de Madrid: "Yo creo que Abqar tiene razón. En ningún momento está mirándole a Sorloth. Le estaban forcejeando durante todo el partido, lo típico de un delantero y un central o un defensor. Sin mirar, intenta estirarle de la camiseta y le agarra del pantalón, pero en ningún momento he visto yo que le echara mano a la entrepierna, como se ha comentado, nunca había visto una expulsión de este tipo".

Tras ello, el Comité de Competición ha decidido sancionar con dos partidos a Abqar, que se quedará fuera de la convocatoria para visitar al Espanyol este sábado en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Además, el defensa de Marruecos será baja también para recibir al Athletic Club en El Coliseum, choque fijado para el domingo cinco de abril, justo después del inminente parón de selecciones. Por ello, Bordalás tendrá que probar nuevas variantes para estas dos citas, con la opción de bajar a Djené al eje de la zaga, ya que ha estado jugando en el pivote con Luis Milla y Mauro Arambarri.

Abqar, fuera tras mes y medio de regularidad en el once de Bordalás

Además, Abqar venía de comenzar el año con una lesión que le impidió participar en hasta seis encuentros con el Getafe, dónde los de Bordalás no llegaron a lograr la victoria. Sin embargo, su vuelta, el pasado ocho de febrero, coincidió con el primer triunfo del equipo azulón en 2026, que fue frente al Alavés en Mendizorroza. Con ello, el central fue titular en cuatro de las últimas seis jornadas de LaLiga EA Sports, ante el Villarreal, Sevilla, Betis y Atlético de Madrid. Por otro lado, el jugador de 27 años ha visto su primera tarjeta roja de la temporada, que coincide con dos partidos de máxima exigencia para la plantilla, ya que el Espanyol está dos puntos por encima de la clasificación y el Athletic Club con 35, igual que el Getafe.