Almeyda, Valverde, Espí, Espanyol, Luis Milla, Pellegrini...La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Nueva derrota del Sevilla y la situación de su banquillo, las asistencia de Luis Milla o la racha goleadora de Carlos Espí, protagonistas de la jornada 29 en Primera

Terminada la jornada 29 en LaLiga EA Sports, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división, en una jornada que es previa a un nuevo parón de selecciones.

El Sevilla, equipo más goleado

Con los dos tantos que encajó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el Valencia ganó 0-2 al Sevilla, equipo más goleado de la categoría con 49 tantos en contra. Por detrás, el Oviedo, con 48, el Mallorca, con 47, y el Elche, con 46, siguen la estela del equipo dirigido por Matías Almeyda, el cual tiene las horas contadas en Nervión.

La racha goleadora de Espí

Carlos Espí marcó con el Levante su primer gol en Liga al Sevilla en la jornada 18. No repitió hasta el partido número 26 y desde entonces no ha parado. En las últimas cuatro jornadas, ha celebrado seis tantos: dos al Alavés, uno al Girona y al Rayo y otros dos este fin de semana al Oviedo.

Luis Milla, como Lamine Yamal

El centrocampista del Getafe, al que muchos pedían para la Selección, asistió a Duarte en el primer gol del Getafe ante el Espanyol, alcanzando las nueve asistencias esta temporada, las mismas que lleva Lamine Yamal, siendo los dos los máximos asistentes de LaLiga.

El Espanyol, único equipo sin ganar en 2026

Con la derrota que firmó el Espanyol frente al Getafe (1-2), el equipo de Manolo González mantuvo su pésima racha de resultados este año. En total, ha jugado 12 partidos en los que ha sumado ocho derrotas y cuatro empates. Es decir, cuatro puntos de 36 posibles.

Dos expulsiones rojiblancas de Valverde

El uruguayo del Real Madrid vio una cartulina roja directa por una entrada a Álex Baena en la segunda parte del derbi. Fue su segunda expulsión en el conjunto blanco desde su debut en la temporada 2018/19. Las dos expulsiones fueron ante el Atlético de Madrid.

Marcelino se pone a 100 con el submarino amarillo

El triunfo del Villarreal sobre la Real Sociedad (3-1) sirvió a su entrenador, Marcelino García Toral, para vencer su partido número 100 en el banquillo del conjunto castellonense. Ha necesitado 206 encuentros repartidos en dos etapas distintas para alcanzar esta cifra.

Pellegrini, a 300

El entrenador chileno alcanzó ante el Athletic su partido número 300 como técnico del Real Betis. Son seis temporadas y unos registros que serán complicados de volver a ver en Heliópolis.