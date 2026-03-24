Real Sociedad, Atlético y Sevilla lideran la oposición y tumban una iniciativa de la Premier League

Los equipos de Inglaterra deseaban que las plantillas de los conjuntos que jugaran la próxima edición de la UEFA Champions League fueran más amplias, pero los clubes españoles se han mostrado contrarios a esta idea porque pueden salir perjudicados en el apartado deportivo

Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla FC han sido protagonistas en las últimas reuniones que se han llevado a cabo entre los clubes de los diferentes países europeos para determinar ciertas normas en las competiciones europeas de cara a la próxima temporada. Los tres equipos españoles han liderado y tumbado una iniciativa de sus homólogos de la Premier League los cuales eran partidarios de ampliar las plantillas de los clubes que van a disputar la UEFA Champions League la siguiente campaña.

La idea de los equipos de la Premier League era que las plantillas de los equipos que jugaran la próxima edición de la UEFA Champions League estuvieran conformadas por 28 futbolistas y no por 25 jugadores como tienen actualmente, pero en el último comité de competiciones que se llevó a cabo no se llegó a un consenso porque los equipos españoles, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla FC, se opusieron a la idea la cual, por tanto, no se aprobará en el comité ejecutivo de la UEFA que se celebrará en Estambul el próximo mes de mayo antes de que se dispute la final de la actual edición de la UEFA Europa League.

Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla FC se oponen a la idea de los equipos ingleses porque les puede perjudicar en el aspecto deportivo en la UEFA Champions League

Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla FC no ha aceptado la propuesta de los equipos de la Premier League de ampliar las plantillas de los participantes en la UEFA Champions League de la siguiente temporada a 28 jugadores porque defienden que les perjudicaría en el plano deportivo al tener menos potencial económico que los conjuntos ingleses según informa The Guardian.

Los equipos españoles creen que la mayor capacidad económica de los ingleses haría que los clubes de la Premier League tuvieran más posibilidades de fichar a mejores jugadores. Esto significaría que los conjuntos ingleses podrían concentrar más talento, es decir más jugadores en sus plantillas, lo que perjudicaría a los demás equipos que no podrían retener a algunos de sus futbolistas que se verían seducidos por el dinero de la Premier League. De este modo, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla FC lo que han hecho es evitar que los equipos de la Premier League usen su poderío financiero para crear plantillas más fuertes y más profundas.

Los equipos de la Premier League presentaron esta propuesta, el número de jugadores por plantilla en la UEFA Champions League lleva muchas temporadas sin ser cambiado, con el argumento de proteger a los jugadores de las lesiones y el cansancio en una competición en la que ahora se juegan más partidos que nunca.

A pesar de ello, los equipos españoles se han opuesto a esta idea y en la temporada que viene los equipos que disputen la UEFA Champions League tendrán 25 jugadores por plantilla.