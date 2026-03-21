El verdadero motivo por el que fue expulsado Bordalás ante el Espanyol, según el acta arbitral de Díaz de Mena

El técnico alicantino cree que le retirarán la tarjeta roja que recibió en el RCDE Stadium, pero el colegiado del encuentro ha especificado bien claro la razón de su expulsión

José Bordalás se marchó muy contento con su equipo del RCDE Stadium por la versión que ofrecieron una vez más (1-2) pero sin conocer muy bien por qué le expulsaron. Cuando se sentó en la sala de prensa, el técnico alicantino seguía sorprendido de esa cartulina roja que vio y se mostró convencido de que se la quitarán cuando presenten el pertinente recurso federativo.

“Eso es algo que todavía no entiendo. No lo merezco. Vino un señor, no sé si el delegado, a increparme e insultarme. Simplemente le dije que se fuera a su banquillo. Ahí están las imágenes. Estoy convencido de que se me retirará esa tarjeta”, ha subrayado el técnico del Getafe.

Sin embargo, dos horas después de su intervención mediática ha salido a la luz el verdadero motivo por el que el preparador del conjunto madrileño se ha visto obligado a abandonar el terreno de juego del conjunto catalán.

Y, sin ir más lejos, fue expulsado por encararse “en actitud agresiva” con el delegado de campo del conjunto periquito, según reflejó el acta redactada por el árbitro Isidro Díaz de Mera.

El técnico azulón vio la cartulina roja directa en el último tramo del encuentro, cuando su equipo ya dominaba en el marcador. Y esto reza en el acta del colegiado andaluz: “En el minuto 87, el técnico Bordalás Jiménez, José, fue expulsado por el siguiente motivo: abandonar el área técnica y encararse en actitud agresiva con el delegado de campo. Tras ser expulsado, continuó protestando de forma ostensible al AA1 (árbitro asistente)”.

En la misma acción, Díaz de Mera también mostró la roja directa a Antonio Borrell, delegado del Espanyol, por “dirigirse hacia el área técnica rival y encararse al entrenador rival (Bordalás) con ánimo de confrontación”.

De esta forma, mucho tendrá que rebatir el Getafe durante la próxima semana ante el Comité para que a Bordalás le dejen sentarse en el banquillo del Coliseum el próximo partido de liga frente al Athletic Club, el próximo domingo 5 de abril (14:00 horas).

El análisis de Bordalás del partido ante el Espanyol

Sobre el juego desplegado por los suyos en el feudo perico, Bordalás agradeció una vez más el esfuerzo de sus pupilos: "Sólo tengo palabras de elogio para los chavales porque se están dejando la vida. Antes le costaba mucho hacer gol, tenía pocos efectivos y alternativas. Siempre es un alivio irse al parón con un victoria", ha comentado.

En este sentido, Bordalás ha destacado cómo su equipo ha aprovechado "el balón parado" y ha podido sumar "tres puntos importantísimos" contra un rival al que ha elogiado pese a sus malos resultados en la segunda vuelta del campeonato: "Nos ganaron todos los duelos y las segundas jugadas. Y empezaron a llegar las ocasiones y los dos goles, bien anulados. El ambiente estaba muy enrarecido por todo lo que había ocurrido el fin de semana anterior".

Asimismo, ha reconocido que tenían cierto miedo por las quejas arbitrales del conjunto catalán: "Se habló mucho de lo que se le perjudicó al Espanyol en Mallorca, lo puedo entender. Pero a nosotros también se nos perjudicó en el Metropolitano y no tuvo casi repercusión. Todos nos quejamos cuando nos perjudican".