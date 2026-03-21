Bordalás se defiende tras la expulsión: "No he hecho nada para ser expulsado"

José Bordalás celebra la victoria del Getafe CF, pero denuncia una expulsión “injusta” tras un partido de máxima tensión ante el RCD Espanyol

El Getafe CF logró una victoria de gran valor ante el RCD Espanyol, un resultado que le permite seguir creciendo en la clasificación y consolidar su buen momento competitivo. Tras el encuentro, su técnico, José Bordalás, analizó lo sucedido con un discurso que mezcló satisfacción por el resultado y malestar por su expulsión en los minutos finales.

Un triunfo trabajado en un escenario exigente

El conjunto azulón sumó tres puntos gracias a su capacidad para aprovechar momentos clave del partido. Los goles de Domingos Duarte y Mauro Arambarri marcaron la diferencia en un duelo que exigió al máximo al equipo madrileño.

Bordalás destacó la dificultad del enfrentamiento, subrayando que el Espanyol fue un rival mucho más competitivo de lo que reflejan sus resultados recientes: “Sabíamos que era un partido complicado. Ellos tienen un buen equipo y merecen más puntos de los que han conseguido. Nos han exigido mucho durante todo el encuentro”, explicó el técnico.

La polémica expulsión que encendió el final

Uno de los momentos más tensos del partido fue la expulsión del propio Bordalás. El entrenador no ocultó su enfado y defendió su actuación en la banda: “Es una decisión injusta. No he hecho nada para ser expulsado. Estoy convencido de que se verá en las imágenes”, aseguró.

El técnico insistió en que mantiene una relación respetuosa con los árbitros y que no entiende el motivo de la sanción: “Hace tiempo que apenas me dirijo a los colegiados. Respeto mucho su trabajo porque sé que es complicado, pero en este caso no lo merezco”, añadió.

El papel decisivo de David Soria

Otro de los nombres propios del partido fue el guardameta David Soria, protagonista de una intervención clave en los últimos minutos que evitó el empate del Espanyol. Sin embargo, Bordalás no pudo valorar la acción en directo debido a su expulsión: “No he podido ver la parada porque ya estaba fuera, pero ha debido ser espectacular”, comentó.

El rendimiento del portero fue fundamental para sostener el resultado en un tramo final en el que el equipo sufrió la presión rival.

Reconocimiento al rival y al arbitraje

A pesar de la polémica, Bordalás quiso destacar la dificultad del encuentro y el contexto en el que se desarrolló: “Era un partido complicado para todos, incluso para el árbitro, porque el ambiente era muy intenso”, señaló.

En una valoración que contrasta con sus críticas personales por la expulsión, el técnico consideró que el colegiado estuvo acertado en líneas generales: “Ha tomado buenas decisiones en un partido muy exigente”, afirmó.

Elogios a su plantilla y a Luis Milla

El entrenador azulón también tuvo palabras de reconocimiento para sus jugadores, destacando especialmente a Luis Milla: “Es un privilegio contar con futbolistas como él. No solo por su calidad, sino también por su actitud y compromiso. Es muy importante para el grupo”, explicó.

Asimismo, celebró el rendimiento colectivo y la aportación de jugadores clave como Duarte, autor de uno de los goles: “Me alegro mucho por todos, porque el equipo ha trabajado muchísimo para conseguir esta victoria”, añadió.

Un paso más hacia los objetivos

Con este triunfo, el Getafe sigue sumando puntos en una temporada exigente y se acerca a sus metas. Bordalás valoró especialmente la capacidad del equipo para competir en contextos difíciles: “Tenemos una puntuación muy buena teniendo en cuenta todas las dificultades que hemos tenido. El equipo ha sabido sobreponerse y competir”, concluyó.

El conjunto azulón continúa así su progresión, demostrando una vez más que su solidez, compromiso y eficacia pueden marcar la diferencia incluso en los escenarios más complicados.