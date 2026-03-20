Bordalás ve injusta la lista de la Luis de la Fuente, elogia a Ernesto Valverde y le contesta a Rüdiger

El técnico del Getafe ha repasado en la previa del encuentro ante el Espanyol todos los temas candentes del fútbol español. Desde la convocatoria de la selección española hasta la despedida del técnico del Athletic

José Bordalás, entrenador del Getafe, ha hablado una vez más alto y claro. El técnico azulino ha confesado su decepción con la última lista que ofrecido Luis de la Fuente, seleccionador nacional.

Ha sido este viernes, en la rueda de prensa previa al partido con el Espanyol, donde ha subrayado que le habría gustado que el preparador nacional se hubiese acordado de su equipo. En este sentido, lamentó que el trabajo de uno de los pilares de su equipo no se viese reflejado con una llamada que considera más que justa. Luego, dejó claro que respeta las decisiones de Luis de la Fuente y emplazó a su jugador a seguir trabajando para gozar de una nueva oportunidad.

"Prefiero no pronunciarme porque todos sabéis lo que opino de Luis Milla, lo que hace y lo que nos da. Respeto al seleccionador como no puede ser de otra manera. En España tenemos grandes jugadores, pero me habría gustado mucho que hubiese sido convocado, al igual que otros muchos jugadores con sus respectivas selecciones", explicó ante los medios cuando le preguntaron por dicha convocatoria.

"Todos sabemos que Luis está en un grandísimo nivel. Es un jugador magnífico, aporta mucho al equipo, ha crecido muchísimo y estamos muy contentos con él, como no puede ser de otra forma. Teníamos la ilusión. Lo siento más por el chico. Estaba con la ilusión de que le convocasen. Él es muy adulto y estaba un poco triste, entre comillas. Va a seguir trabajando, esto es muy largo y seguro que le llegará de nuevo la oportunidad", añadió.

Así ve Bordalás al Espanyol

También habló sobre el encuentro que su equipo disputará este sábado frente al Espanyol y manifestó que ambos equipos se jugarán "muchísimo" porque ambos tienen "la necesidad de ganar". Por eso, el Getafe, declaró, tiene que dar su mejor nivel para conseguir los tres puntos.

Sobre si la decisión arbitral que afectó al Espanyol la pasada jornada en Mallorca puede ser determinante para influir una semana después en la actuación de los colegiados, recordó que su equipo también recibió un arbitraje errático en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid: "No solamente el Espanyol, nosotros también fuimos perjudicados en nuestro partido. Es normal, cuando te sientes perjudicado, que puedas quejarte. Tenemos la confianza de que no influya en el desarrollo del partido lo que pasó la jornada anterior".

Cuestionado por el entrenador Manolo González, indicó que le guarda "un gran respeto" y que le desea lo mejor en su carrera después de que haya tenido que trabajar "mucho desde abajo, desde la base" para hacerse con un hueco en la elite.

"Está haciendo una gran temporada y quizá los últimos resultados del Espanyol no reflejan el juego. Ha merecido mejores resultados en muchos de los partidos. Pero esto tiene la Primera División, que es muy complicada".

El capítulo de altas y bajas del Getafe

Sobre la baja de Abdel Abqar, que tendrá que cumplir dos partidos de sanción tras ver una cartulina roja por tocar los genitales al delantero del Atlétido de Madrid Alexander Sorloth, declaró que su ausencia es importante y que no está de acuerdo con el castigo que ha recibido el central marroquí.

"No creo que la acción fuese, en primer lugar, motivo de expulsión y para esta sanción. Tenemos que aceptarla y estamos centrados en los jugadores que tenemos y confiamos en los que están. Lo siento por el chico. Cualquier baja es importante para el equipo".

Sobre el VAR

Preguntado por la utilidad del VAR, confesó que cuando fue implantado el sistema, esperaba otro resultado más positivo de su aplicación: "Pensábamos que con la tecnología se iban a evitar los debates, y sin embargo, se han incrementado. Es curioso. Una gran mayoría vemos acciones muy evidentes que luego nos sorprenden a todos. Confiamos siempre en la profesionalidad y honestidad del arbitraje. No es fácil para ellos. Son decisiones que no son claras, pero por eso el VAR llegó para esas dudas disiparlas y sin embargo vemos lo contrario. Eso me llama la atención".

La despedida de Ernesto Valverde del Athletic

Por otro lado, Bordalás tuvo palabras para el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, que no continuará la próxima temporada en el banquillo del club vasco.

"Es un grandísimo entrenador. Tiene una trayectoria impecable como profesional. Ha hecho un grandísimo trabajo al frente del Athletic. Seguro que le deparara un futuro bueno, como siempre. Ha entrenado a buenos equipo y siempre ha hecho un gran trabajo. Le deseo lo mejor y le doy la enhorabuena por el trabajo que ha hecho y está haciendo al frente del Athletic", indicó.

La contestación de Bordalás a las palabras de Rüdiger

Por último, no quiso contestar al defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger, que dijo en rueda de prensa esta semana que si realmente hubiese querido golpear al jugador del Getafe Diego Rico, no se hubiese levantado. Pero, al final, sí lo hizo.

"Ese partido ya es historia. Me quedo con el trabajo del equipo en aquel momento del Bernabéu. Eso forma parte de la historia. No comparto obviamente las declaraciones de Rüdiger porque aquella acción la vio todo el mundo y se vio claramente", finalizó.