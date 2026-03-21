Espanyol 1-2 Getafe: El VAR y David Soria condenan a un Espanyol superior pero sin acierto

El Getafe se impone al Espanyol con máxima eficacia pese al dominio local, en un duelo marcado por el VAR y la figura de David Soria

El RCD Espanyol volvió a dejar escapar puntos en el RCDE Stadium tras caer ante el Getafe CF en un partido que reflejó perfectamente la diferencia entre dominio y eficacia. Los locales fueron superiores durante gran parte del encuentro, pero el conjunto azulón supo aprovechar sus oportunidades, especialmente en acciones a balón parado, para llevarse un triunfo clave.

De la ilusión al bloqueo: cambio radical de dinámica

El Espanyol llegaba a este tramo de la temporada con una realidad muy distinta a la que mostró en el arranque del curso. Si en diciembre acumulaba una racha brillante, ahora suma meses sin ganar, lo que evidencia un claro bloqueo anímico. Por su parte, el Getafe de José Bordalás ha experimentado una evolución notable, impulsada por refuerzos invernales y una mayor solidez competitiva.

Ambos equipos afrontaban el duelo con objetivos diferentes: los locales buscaban reencontrarse con la victoria y acercarse a la zona alta, mientras que los visitantes pretendían consolidar su permanencia y mirar de reojo a posiciones europeas.

Un inicio dominado por el Espanyol… sin recompensa

El conjunto dirigido por Manolo González arrancó el partido con intensidad, generando múltiples ocasiones de peligro desde los primeros minutos. La presión alta, el juego por bandas y la insistencia ofensiva permitieron al Espanyol marcar dos goles… que no subieron al marcador.

El VAR fue protagonista al anular ambas acciones por fuera de juego, generando frustración en jugadores y aficionados. Incluso una posible mano en el área del Getafe fue revisada sin sanción, aumentando la sensación de injusticia en el equipo local.

El Getafe, letal en dos acciones clave

Cuando el Espanyol dominaba y parecía más cerca del gol, el Getafe golpeó con contundencia. En los minutos finales de la primera parte, dos jugadas a balón parado cambiaron completamente el guion del encuentro.

Primero, Domingos Duarte aprovechó un centro medido para adelantar a los visitantes. Poco después, Mauro Arambarri amplió la ventaja tras otro envío preciso, dejando al Espanyol tocado justo antes del descanso. Dos acciones puntuales bastaron para que el Getafe transformara su resistencia en ventaja.

Reacción insuficiente tras el descanso

En la segunda mitad, el Espanyol mantuvo su propuesta ofensiva y logró recortar distancias gracias a un gol de Roberto, que devolvió la esperanza a la grada. El equipo local siguió insistiendo, acumulando ocasiones claras, pero se encontró con un protagonista inesperado: David Soria.

El guardameta del Getafe firmó varias intervenciones decisivas, incluyendo paradas de gran nivel que evitaron el empate. Su actuación fue determinante para sostener el resultado en los momentos de mayor presión.

Tensión, polémica y resistencia final

El tramo final estuvo marcado por la intensidad, las interrupciones y la tensión en los banquillos. Incluso el técnico Bordalás fue expulsado en los últimos minutos, reflejo del ambiente cargado del encuentro.

El Espanyol apretó hasta el final, empujado por su afición, pero el Getafe supo resistir con orden defensivo y oficio. La sensación final fue clara: los locales hicieron más méritos, pero los visitantes fueron mucho más efectivos.

Un resultado que marca tendencias opuestas

Con esta victoria, el Getafe confirma su crecimiento y se acerca a sus objetivos, mientras que el Espanyol sigue inmerso en una dinámica negativa preocupante. La diferencia entre ambos equipos ya no está solo en la clasificación, sino en la confianza y capacidad de competir en momentos clave.

Ficha técnica

RCD Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali (Rubén Sánchez, 65′), Riedel (Miguel Rubio, 78′), Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Urko; Ngonge (Roberto, 46′), Terrats (Pere Milla, 65′), Dolan (Jofre, 78′); Kike García.

Getafe CF: Soria; Iglesias, Djené, Duarte, Romero, Rico (Mario Martín, 34’); Arambarri (Boselli, 84′), Satriano, Milla, Femenía; Vázquez.

Goles: 0-1, Duarte (45+3’) 0-2, Arambarri (45+6′) 1-2, Roberto (68′)

Árbitro: Díaz de Mera (Comité castellano-manchego)

Tarjetas amarillas: Romero (47′), Luis Milla (90′), Pere Milla (93′), Edu Expósito (96′)

Tarjeta roja: Bordalás (87′)

Incidencias: Partido disputado en el RCDE Stadium ante 27.577 espectadores.