Alineaciones Espanyol - Getafe: alineación probable de Espanyol y Getafe en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Espanyol y Getafe se enfrentan en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en un choque entre dos equipos separados por apenas dos puntos, los pericos buscan romper su mala racha, mientras que los azulones quieren aprovechar su buen momento para mirar más arriba

El RCDE Stadium acoge un partido con mucho en juego entre dos equipos que comparten zona en la clasificación, pero llegan con sensaciones distintas. El Espanyol es 8º con 37 puntos, pero atraviesa una dinámica irregular que le ha impedido consolidarse en la zona alta. La última derrota, marcada por la polémica, ha acentuado la necesidad de reaccionar cuanto antes para recuperar confianza. En casa, el equipo de Manolo González tiene una oportunidad clara para cambiar el rumbo y volver a sumar tres puntos clave.

Enfrente estará un Getafe que es 9º con 35 puntos y que, pese a caer por la mínima en su último compromiso, ha mostrado una línea más competitiva y sólida en las últimas semanas. El equipo de José Bordalás ha dado un paso adelante y se ha acercado tanto a la permanencia como a una posible pelea por objetivos mayores. Se espera un partido igualado, donde el control del ritmo, la intensidad y la eficacia en las áreas marcarán la diferencia.

Espanyol: Reacción obligada y gol asegurado.

El conjunto perico llega con la necesidad de dar un paso adelante tras varias jornadas sin encontrar regularidad. A pesar de ello, no se esperan grandes cambios en el once, lo que refleja la confianza del técnico en su bloque habitual. La principal duda se sitúa en la banda izquierda, donde Ramón Terrats, Cyril Ngonge y Pere Milla se disputan una plaza en función del perfil ofensivo que se quiera potenciar.

El nombre propio es Kike García, que atraviesa un gran momento con tres goles en las últimas jornadas y se ha consolidado como la referencia ofensiva del equipo. Su capacidad para fijar centrales, ganar duelos y aprovechar ocasiones será clave para que el Espanyol vuelva a generar peligro. En el apartado negativo, la baja por sanción de Pickel condiciona el equilibrio en el centro del campo, obligando a reajustar piezas. El objetivo es claro: recuperar sensaciones y hacerse fuerte en casa.

Getafe: Intensidad, orden y crecimiento competitivo.

El conjunto azulón mantiene su identidad: orden, intensidad y competitividad. Pese a la última derrota ante el Atlético de Madrid, el Getafe llega con una dinámica positiva y con la sensación de poder competir ante cualquier rival. El equipo ha crecido en las últimas jornadas y quiere confirmarlo en un escenario exigente como es el RCDE Stadium.

En ataque, destaca el gran momento de su delantero de referencia, Martin Satriano, que ha firmado tres goles en las últimas jornadas, convirtiéndose en una pieza determinante desde su llegada en enero. En defensa, la baja por sanción de Abqar abre diferentes alternativas, con Diego Rico como opción principal, aunque no la única. Con varias ausencias, el Getafe buscará un partido sólido y práctico, minimizando errores y aprovechando sus oportunidades para seguir escalando posiciones.

Posibles onces del partido Osasuna - Mallorca correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero, U.González, Pol Lozano, Terrats, Edu Expósito, Dolan y Kike García.

Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Z.Romero, Diego Rico, Luis Milla, Djené, Arambarri, Satriano y L. Vázquez.