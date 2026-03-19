Al Espanyol no le vale el perdón del CTA tras lo sucedido ante el Mallorca

El central Leandro Cabrera ha manifestado, a través de los medios oficiales del club, que en el vestuario sienten rabia e impotencia tras ver como se equivocaron de nuevo en contra de los intereses blanquiazules

El central uruguayo del Espanyol Leandro Cabrera ha afirmado, en referencia al comunicado del Comité Técnico de Árbitros (CTA) sobre la polémica arbitral en el último partido contra el Mallorca (2-1), que "no sirve" que este organismo "pida perdón" porque son "tres puntos que se van".

El CTA reconoció que la decisión del colegiado, De Burgos Bengoetxea, de dar por válido el gol balear (1-1) tras consultar el VAR y descartar una posible falta era errónea. El gol, según el Comité Técnico de Árbitros, no debió subir al marcador. "Sientes impotencia e indignación", ha asegurado Cabrera en declaraciones difundidas por el club blanquiazul.

El futbolista uruguayo ha apuntado que el "primer perjudicado" es el Espanyol, pero también se ha acordado de más equipos por "justicia deportiva". "Todos los que están en la pelea por el descenso junto al Mallorca se tienen que sentir perjudicados, es comprensible", ha valorado.

El defensa, con tono serio, ha apostado por "pasar página" y pensar en los próximos compromisos del equipo. "No esperamos nada, ni a favor ni en contra. No es la primera vez que pasa, ha sucedido a lo largo de los años", ha añadido, sin concretar estos episodios.

Leandro Cabrera ha asegurado que el objetivo del Espanyol es ahora sumar tres puntos contra el Getafe: "Estamos entrenando fuerte, reponiéndonos del fin de semana y con la mente puesta en ganar el sábado".

Así reconoció el CTA el error de Son Moix

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), a través del quinto programa 'Tiempo de revisión', consideró que Ricardo de Burgos Bengoetxea se equivocó al no invalidar por falta previa el gol del empate a uno del Mallorca en Son Moix ante el Espanyol, ya que, a pesar de ser llamado por el VAR, no cambió su decisión.

En el minuto 65 de un partido que ganó el Mallorca por 2-1, el portugués Samú Costa, del equipo balear, golpeó a Urko Vera, del Espanyol, cuando éste se había anticipado para robarle el balón. El esférico quedó muerto y Pablo Torre, desde fuera del área marcó el gol del empate a uno. La jugada fue muy protestada por los jugadores visitantes. El árbitro De Burgos fue llamado por el VAR para que revisase el lance del juego, pero, tras hacerlo, mantuvo su decisión y dio validez al tanto.

Por ello, el CTA considera un "error" la actuación del colegiado vasco, que debió pitar falta y mostrar la tarjeta amarilla a Samú Costa: "La llamada del VAR es correcta ya que la falta existe e incluso debería haber ido acompañada de tarjeta amarilla. La decisión del árbitro es errónea al desestimar la recomendación del VAR y el tanto debió anularse", indicó 'Tiempo de revisión'.

El CTA también señala los aciertos

Asimismo, dicho organismo defendió la buena intervención del VAR en otras dos acciones polémicas de la pasada jornada en LaLiga, la roja a Abqar en el Atlético de Madrid-Getafe y el penalti por mano de José Ángel Carmona en el Barça-Sevilla. Por un lado, la llamada en el Cívitas Metropolitano por el "pellizco genital" de Abqar a Alexander Sorloth fue clave para que el árbitro "con buen criterio" expulsase al jugador del Getafe, basándose en la regla 12, por "conducta incorrecta" y amonestase con amarilla al del Atlético por su empujón posterior.

En el Spotify Camp Nou, el comité de colegiados respaldó la decisión desde el VAR en el penalti señalado por mano de Carmona en una acción del azulgrana João Cancelo, ya que pese a no ser pitada en un primer momento, la mano del sevillista se encuentra en "posición antinatural y ocupando un espacio que no le corresponde", siendo "punible".