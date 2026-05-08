Javi Navarro, sobre la actual situación del Sevilla: "Hay que dar un golpe en la mesa"

El excapitán nervionense, que llegó a un Sevilla recién ascendido con el que levantó cinco títulos en 15 meses, analiza la presión del vestuario y ensalza el determinante papel de la afición: "El lunes, el ambiente me trasladó a los grandes años que vivimos, tenía los pelos de punta"

El próximo domingo se cumplirán 20 años desde que Javi Navarro levantó al cielo de Eindhoven la primera de las siete copas de la UEFA Europa League que adornan las vitrinas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Sólo 24 horas antes de esa efeméride que recuerda el día que cambió la historia del club, el estadio nervionense vivirá una final muy distinta: por la permanencia y ante el RCD Espanyol.

Al exfutbolista valenciano le tocó alzar hasta cinco trofeos en sólo 15 meses y fue el líder de 'El Sevilla FC de los títulos'; pero durante su carrera como aguerrido central conoció muy bien este tipo de batallas por la permanencia. De hecho, llegó a la entidad blanquirroja en el verano de 2001 para reforzar la zaga de un equipo recién ascendido. Desde su experiencia, ha analizado la actual situación y ha aconsejado a los futbolistas de Luis García Plaza para estos cuatro últimos partidos que afrontan con sólo un punto de margen sobre el descenso.

"En el fútbol las sensaciones cambian cada partido. El trabajo del cuerpo técnico es que podamos seguir motivados y metidos en las cosas que se pueden hacer y estar convencidos de que se puede sacar adelante. Hay que aprovechar el último triunfo para seguir empujando. Hay que seguir remando hasta el final y la afición es consciente de todo eso", ha manifestado Javi Navarro en una entrevista concedida este jueves a SFC Radio.

El análisis de Javi Navarro sobre la presión en el Sevilla FC - RCD Espanyol

"Este año está todo muy comprimido y hay que ir paso a paso. Tenemos que dar ahora un golpe en la mesa y después habrá que pelear contra el Villarreal. En el fútbol influyen muchos factores. La afición es el primer paso y dará un empujón al equipo, aunque después hay que hacer las cosas en el campo, que haya suerte...".

"El futbolista nota todo eso cuando está dentro del campo. Te tienen que acompañar el resto de los factores, pero por el ambiente no va a ser", ha considerado el excapitán sevillista en una conexión por vídeollamada desde su casa de Valencia.

El Sánchez-Pizjuán, el mejor arma para la permanencia del Sevilla FC en LaLiga EA Sports

"En el campo habrá un ambiente brutal, con una presión encima que espero que les haga daño a los rivales", ha explicado un Javi Navarro que admite que esa presión ambiental a veces también puede ser un arma de doble filo que hay que saber controlar a nivel emocional: "Cualquier futbolista que está peleando ahí y que sabe que se puede ir para abajo tiene nervios y tensión. A veces la presión influye para bien y otras para mal. Yo espero que la presión del campo levante a los nuestros".

"El otro día, sólo ver el ambiente me trasladó a los buenos años que vivimos y lo comenté en un chat con amigos. Me puso los pelos de punta desde la distancia. Ese es el camino y el primer paso. La gente ha reaccionado muy bien. La afición nunca ha fallado y mete la presión que necesitan los futbolistas para dar ese empujón. Ojalá podamos hacer lo mismo contra el Espanyol", ha añadido, sobre el ambientazo del pasado lunes para llevar en volandas al equipo hasta el triunfo contra la Real Sociedad.

Javi Navarro ve paralelismos: el ambiente de hace 20 años, pero con un objetivo muy distinto

"El ambiente del otro día (Sevilla-Real Sociedad) podría haber sido el de cualquier otro partido de los importantes que hemos jugado. Yo me sentí así y parecía que peleábamos por algo grande. Eso dice mucho de la gente y los futbolistas lo saben. Ya no es cuando entras en el campo, es lo que vives antes de entrar en el campo. Caparrós siempre nos decía que saliéramos a la calle para ver la intensidad de la gente. Eso se va a trasladar al terreno de juego", ha explicado Javi Navarro.

Elogios para los centrales canteranos: Andrés Castrín y Kike Salas, una pareja de presente y futuro

"Me parece magnífico que el club apueste por los canteranos. Es muy difícil que entren chavales en esos puestos tan importantes y ellos (Kike Salas y Castrín) están ahí porque están dando buen rendimiento. Cada temporada van a ir a mejor y pueden ser futbolistas importantes para este Sevilla FC y que lleven el equipo hacia adelante", ha confiado un Javi Navarro que militó en Nervión entre 2001 y 2009, sumando 214 encuentros oficiales como blanquirrojo.