El Sevilla - Espanyol empezará a jugarse 24 horas antes: quedada en el Sánchez-Pizjuán

Bajo la consigna de "¡El último aliento lo damos nosotros!", y capitaneados por Biris Norte o la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se llenará de aficionados dispuestos a empezar la previa alentando a su equipo

El Sevilla FC y su afición velan armas antes de librar otra batalla por la permanencia con el partido que le enfrentará al RCD Espanyol en su casa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 16:15 horas de este próximo sábado. Ése es el horario fijado para el duelo de la jornada 35 en LaLiga EA Sports; pero en realidad empezará a jugarse desde 24 horas antes con una quedada para alentar al equipo en el entrenamiento previo.

Luis García Plaza ha programado la última sesión preparatoria antes de recibir al Espanyol para las 16:00 horas de este viernes 8 de mayo y, como viene siendo habitual desde que llegó al banquillo nervionense para suplir a Matías Almeyda, trabajará en la previa sobre el mismo escenario del choque. Este hecho ha sido aprovechado por el sevillismo, que ha convocado una concentración en el mosaico de la grada de Preferencia a las 17:00 horas.

La idea es que el equipo, que trabajará a puerta cerrada tras el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación, pueda escuchar desde dentro del estadio los vítores de la Fiel Infantería Nervionense mientras ultima esa sesión previa a la gran cita del sábado. Luego, como ya ocurrió el domingo de cara al choque en casa ante la Real Sociedad, el sevillismo esperará a la salida de los jugadores y del cuerpo técnico para darles ánimos para amarrar tres puntos vitales para seguir con la cabeza fuera del pozo del descenso.

Biris Norte y la Federación de Peñas organizan un "último aliento" para su Sevilla FC

La iniciativa ha vuelto a surgir de las redes sociales, que ya se pusieron de acuerdo para acudir al partido vestidos "Todos de Blanco" y estar muy encima de cada jugando, haciendo ruido para crear un ambiente intimidatorio desde el primer segundo. "Os animamos a todos a dar el penúltimo empujón de nuevo al equipo a la salida del entrenamiento. Mañana a las 17:00 h, bajo el mosaico de Preferencia", ha compartido la cuenta de Biris Norte.

En la misma línea se ha expresado el perfil de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, que ha lanzado el siguiente mensaje: "¡El último aliento lo damos nosotros! Porque la afición sevillista nunca falla. Mañana, viernes, a las 17:00, nos vemos en el mosaico de Preferencia para apoyar al equipo tras el entrenamiento". En la sobremesa del sábado, el Sánchez-Pizjuán volverá a rugir con unas gradas llenas -el club ha vendido todas las entradas disponibles-

Cuatro duelos directos por la permanencia en la jornada 35 de LaLiga EA Sports

El Clásico de este domingo entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou se presentaría a priori como el plato fuerte de la jornada 35 en Primera división; pero en realidad es casi donde menos se juega. A los azulgranas les vale con ganar o empatar ante su máximo rival para cantar un alirón que sólo es cuestión de tiempo; mientras lo importante se juega por abajo de la clasificación, con cuatro duelos directos.

La trigésima quinta fecha en LaLiga EA Sports se abre este viernes con el Levante UD - CA Osasuna y continua el sábado con el Elche CF - Deportivo Alavés y el propio Sevilla FC - RCD Espanyol. Además, se cierra el lunes con un choque entre Rayo Vallecano y Girona FC. Son ocho de los 11 equipos metidos aún en la pelea por la permanencia, junto al Real Oviedo, que recibe al Getafe CF; al RCD Mallorca, que hace lo propio con el Villarreal CF; y el Valencia CF, que visita al Athletic Club.