El Espanyol amenaza al Sevilla con "una guerra" en Nervión: "Será muy hostil"

El capitán perico, Javi Puado, advierte sobre la dificultad de la visita al Sánchez-Pizjuán y que es un partido solo apto para "valientes": "No pueden temblarnos las piernas"

El Espanyol visita Nervión sintiendo ya las llamas del infierno del descenso tras su pésima racha en 2026 y advierte que afronta la cita del sábado contra el Sevilla como una "guerra" solo apta para valientes.

En estos términos se expresó una voz autorizada del vestuario perico como Javi Puado, ausente en el césped por una larga lesión, pero que anunció que viajará con el equipo para arropar a los compañeros en un choque tan importante ante un rival directo.

Puado espera un ambiente hostil en Nervión

"Nosotros afrontamos el partido con la máxima ilusión, porque es muy importante para nosotros una victoria contra el Sevilla. Además están en una situación similar a la nuestra ahora mismo, con dos puntos menos", señaló el delantero, que espera un ambiente muy duro de superar.

"Es un partido vital, en Sevilla nos tocará vivir un partido que será una guerra. Vamos a un campo hostil, lo sabemos, y con una afición que animará mucho, pero somos conscientes. Tenemos que ganar, sacar los tres puntos y ser felices", señaló Puado, que avisó que no les pueden temblar las pernas: "Hay que ser valiente y el partido ante el Sevilla es para jugadores valientes. Sabemos donde vamos y tenemos que ir con valentía a por el partido. Si sales y te tiembla todo será difícil conseguir lo que queremos".

"Será un partido complicado"

En esta línea, aseguró que ve al equipo capacidad para asaltar Nervión y evitar un descalabro: "Veo al equipo a la altura para conseguir los objetivos. La dinámica y los resultados han sido muy malos, pero el equipo está bien y con confianza. Será un partido complicado en un campo donde animaran mucho, pero tenemos que ser conscientes que vamos a un estadio histórico y tenemos que ir a ganar", indicó Puado, convencido de la salvación.

"Desde dentro del vestuario estamos 100% convencidos, pero se tiene que transmitir en el campo de que lo haremos, que nos salvaremos y que el Espanyol seguirá en Primera división", apuntó el capitán perico, que no esconde su preocupación por la apretada que está la salvación.

Reconoce que la salvación está complicada

"Está la cosa complicada, pero tenemos que tener confianza. Tenemos 39 puntos, tenemos a varios equipos debajo nuestro, pero depende de nosotros que hagamos los puntos necesarios para estar el año que viene en Primera división", aseveró Puado, que reveló los mensajes mandando por los capitanes dentro del vestuario.

"Sobre todo la experiencia de vivir situaciones en este club que a mí me ha tocado vivir, de momentos muy difíciles. Ha sido una final de ascenso, un partido de o ganabas o estabas en Segunda división. Hay que intentar transmitir también la calma, es un partido de fútbol importante para todos, pero es lo que nos gusta hacer. Hay que ser valientes, tener fe y afrontar el partido con la importancia máxima que tiene, hacerlo lo mejor posible cada uno, ayudar y que el equipo gane", señaló Puado, que no ve muestras de desgaste en Manolo González.

"El míster está como siempre, trabajador, unido con el grupo y está siendo positivo. La situación no le gusta a ningún entrenador vivirla, pero está con nosotros y nosotros con él. Confiamos plenamente en él, estamos a muerte y haciendo piña. Esto lo vamos a sacar nosotros juntos", aseguró.

Además, se le preguntó sobre la operación para firmar a Monchi, asunto en el que no quiso entrar.

"Sinceramente no he escuchado nada sobre Monchi. Nosotros como jugadores estamos centrados ahora mismo en que el equipo esté en Primera división. También en conseguir la salvación y el partido del Sevilla", apuntó.