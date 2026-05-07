La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 8 de mayo de 2026

La carta del Sevilla FC a LaLiga para que vigile el Real Betis - Elche CF, el posible fichaje de Monchi por el RCD Espanyol, la pelea a puñetazos de Tchouaméni y Valverde en el vestuario del Real Madrid, el desenlace de las semifinales de la Europa League y la Conference League -con el Rayo como último representante español- y el inicio de la jornada 35 en LaLiga EA Sports

La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes, día 8 de mayo de 2026, viene cargadita de todo: el enésimo pique entre el Sevilla FC y el Real Betis, con LaLiga investigando el papel de juez del descenso que tendrá el club verdiblanco; el posible fichaje de Monchi por el RCD Espanyol; la pelea a puñetazos en el vestuario del Real Madrid, entre Tchouaméni y Valverde; la previa del inicio de la jornada 35 en LaLiga EA Sports, con un Levante UD - CA Osasuna; y la crónica de las semifinales en la Europa League y en la Conference League, con el Rayo Vallecano como última esperanza española.

Una lupa en La Cartuja: más picante en la rivalidad Sevilla FC - Real Betis

Rupturas de relaciones institucionales, piques, darditos que vuelan de Nervión a Heliópolis y viceversa... La rivalidad entre el Real Betis y el Sevilla FC ha vuelto a vivir un nuevo episodio con la carta enviada por los blanquirrojos al Comité de Integridad de LaLiga para que vigile el partido que los verdiblancos disputarán el próximo martes contra el Elche CF -rival directo en la pelea por eludir el descenso- y estudie unas palabras que hace un mes pronunció el CEO bético, Ramón Alarcón, ironizando con no esforzarse al máximo ante los ilicitanos si ya tenían amarrada la quinta plaza en LaLiga EA Sports para no ayudar a su eterno rival.

Cabe recordar que Isaac Romero, Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona se perdieron el señalado partido de la despedida de Jesús Navas del Ramón Sánchez-Pizjuán, a mediados de diciembre de 2024, debido a que el Comité de Disciplina de la RFEF le impuso un encuentro de sanción después de que el Real Betis les denunciase por celebrar una victoria del Sevilla FC en un derbi bailando frente a su propia afición con una pancarta que tenía dibujado un escudo del club verdiblanco tachado con dos aspas rojas.

Monchi prepara el terreno para fichar por el RCD Espanyol

Todo ello ha sucedido en un día en el que Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', ha sido noticia por un preacuerdo con el RCD Espanyol, precisamente el próximo rival liguero del Sevilla FC. Su llegada a Cornellà está supeditada a la permanencia del conjunto blanquiazul y sería compatible con la presidencia del CD San Fernando 1940, ya que en principio sería el jefe de un equipo dirigido por un director deportivo, Fran Galagarza, y con una secretaría técnica comandada por Fernando Navarro y trabajadores de la máxima confianza del isleño.

El Rayo gana, hace historia, luchará por ganar la Conference y mete al Betis en Champions

Racing Estrasburgo 0-1 Rayo Vallecano. El equipo franjirrojo hizo bueno el 1-0 de la ida en Madrid y se clasifica para la final de la UEFA Conference League, donde luchará por alzar su primer título europeo ante el Crystal Palace, que eliminó al Shakthar Donetsk (global de 5-2) en el otro duelo de vuelta de las semifinales. Además, sella matemáticamente la quinta plaza de Champions para España y encumbra al Real Betis, siempre que logre mantener su quinta posición liguera.

En la Europa League, el SC Friburgo germano remontó ante el SC Braga (3-1, para el 4-3 final) y se medirá por el título con el Aston Villa, que pulverizó la renta de un gol que tenía el Nottingham Forest con un 4-0. De este modo, Unai Emery luchará por su quinto trofeo, que se sumaría a los tres que conquistó con el Sevilla FC y al que logró luego con el Villarreal CF. Será su sexta final, contando también la que perdió con el Arsenal FC frente al Chelsea FC.

En el Real Madrid se lían a puñetazos en la semana del Clásico que encumbrará al Barça

Después de ese tortazo de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras que había trascendido a lo largo de la semana, este jueves hubo una segunda pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni que acabó con el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, llevando al centrocampista uruguayo hasta el cercano Hospital de Valdebebas para que los médicos le cosieran con puntos de sutura una brecha en la frente causada por uno de los golpes propinados por el pivote francés. Estará al menos 15 días de baja.

Clima irrespirable en el malcriado vestuario merengue, con padres de futbolistas llamando a Florentino Pérez para quejarse de que sus hijos no juegan, con sospechas de que hay jugadores fingiendo lesiones (muchos señalan a Kylian Mbappé) para borrarse de este final de curso tan decepcionante, con enfrentamientos cada vez más enconados y con máxima incertidumbre acerca de qué entrenador va a querer meter la cabeza en un avispero tan enrabietado.

La jornada 35 en LaLiga EA Sports arranca este viernes con un Levante - Osasuna

Levante UD - CA Osasuna (Ciutat de València, 21:00 horas). El equipo granota gastará una de sus últimas balas por la salvación ante el equipo rojillo, que quiere sellar ya la permanencia matemática y soñar una carambola europea. Atentos a este partido estarán desde el quinto hasta el colista de la clasificación de Primera división.