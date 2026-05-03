El solvente triunfo del Betis para allanar la quinta plaza, la inyección de moral para los jugadores del Sevilla antes de enfrentarse a la Real Sociedad, el triunfo de Sinner...

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 4 de mayo de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 4 de mayo de 2026:

- Mete quinta

Un doblete del 'Cucho' Hernández y otro gol de Ez Abde permiten al Betis mullir su colchón con el sexto clasificado a la espera del broche de Champions, Europa League y Conference para frotarse las manos.

- "Un Sevilla que se coma el césped"

Luis García Plaza agradece el apoyo de la afición en el entrenamiento previo al choque ante la Real Soceidad, pero ahora toca "devolverle todo ese cariño" a los hinchas.

- Vinicius retrasa el alirón azulgrana

El Real Madrid vence con dos goles de Vinicius y pospone el título de Liga para el Barça, que de todas formas puede serlo la próxima jornada si puntúa en el Clásico

- Sinner tritura a Zverev en una hora

Jannik Sinner se proclamó campeón del Masters 1000 de Madrid al ganar al alemán Alexander Zverev, por 6-1 y 6-2, del que se deshizo en apenas 58 minutos.