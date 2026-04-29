30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 30 de abril de 2026

La inversión del Betis en fichajes en los dos últimos años, la situación del fichaje de Patrik Mercado, el empate entre Atlético y Arsenal y la eliminación de Jódar, protagonistas en las portada de ED

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La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 30 de abril:

- El dinero, en el campo

El Betis es el cuarto equipo que más ha invertido en fichajes entre 2024 y 2026: más de 100 millones de euros que sólo superan el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Villarreal; el cuadro verdiblando ha invertido una cantidad fija total de 103,55 millones de euros -sin contar variables- entre los 41,05 millones de la 24/25 y los 62,5 que suman las dos últimas ventanas de la 25/26.

- A vueltas con Mercado

El presidente de Independiente del Valle confirma a ED la versión de Cordón, quedando su fichaje definitivo a expensas de "de las condiciones del documento firmado" para el mes de junio.

- Londres dictará sentencia

Atleti y Arsenal firman un empate en el Metropolitano con goles de Gyökeres y Julián de penalti, dejando el desenlace final para Londres.

- Jódar despierta del sueño

Sinner acabó con las esperanzas de Rafa Jódar, al que ganó por 6-2 y 7-6 (0) para meterse en semis del Masters 1.000 de Madrid.

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