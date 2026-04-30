30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 1 de mayo de 2026

La entrevista a una leyenda sevillista como Pintinho, el regreso a los orígenes de Dani Ceballos, el Rayo ilusiona en la Conference...

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La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 1 de mayo de 2026

- "Si en la directiva hubiera personas de verdad..."

Pintinho, leyenda del Sevilla FC, visita ESTADIO Deportivo y analiza sin cortapisas la situación del club: señala al cambio de entrenador, mira al palco, no es optimista con la salvación y mete prisas a Sergio Ramos: "Si quiere de verdad al Sevilla...".

- "Sería el mejor fichaje"

José Tadeo Martín, uno de los descubridores de Dani Ceballos, cuenta a ED cómo lo captaron en juveniles y cree que es el momento de volver: "El Betis tiene que ser listo".

- Alemao hace soñar al Rayo en Europa

El conjunto de Íñigo Pérez vence al Estrasburgo con un solitario gol del brasileño y encarilla la presencia en su primera final europea.

- Tebas, a lo suyo

El presidente de LaLiga reconoce que sigue pensando en llevar un partido fuera de España ya que sería "muy positivo para la marca de LaLiga".

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