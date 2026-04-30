Pintinho, sin censura sobre la situación del Sevilla: "Si en la directiva fueran personas de verdad.... pero no les preocupa"

La leyenda nervionense visita ESTADIO y analiza sin cortapisas la situación del Sevilla: señala al cambio de entrenador, mira al palco, no es optimista con la salvación y mete prisas a Sergio Prisas: "Si quiere de verdad al Sevilla..."

Pintinho llega a la redacción de ESTADIO Deportivo con gafas de sol y la gorra al revés, y, después del saludo pertinente, nos comenta que todos sus amigos le llaman Pinto, que lo prefiere y que hagamos el favor de tutearlo.

Leyenda del Sevilla FC, este particular brasileño afincado en la capital hispalense desde que colgó las botas y enamorado de la Feria de Abril -"Este año ha sido fuerte, aún no me he recuperado del todo"- militó cuatro temporadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán a principios de los ochenta, es socio nervionense, aunque reconoce que últimamente prefiere ver los partidos en el bar, y no puede esconder su preocupación por la situación extrema del equipo de Luis García Plaza.

De hecho, a sus 70 años frunce el ceño cuando en la primera parte de la charla con ED comienzan las preguntas sobre el drama sevillista y su lucha por salvar la categoría. Pintinho se caracteriza por no callarse nunca y, con una naturalidad sorprendente llama a las cosas por su nombre en un análisis comprometido tanto a nivel deportivo e institucional de este Sevilla que pelea por la salvación.

Así, se refiere a los errores cometidos en la planificación, mira hacia el palco y mete prisa a Sergio Ramos. Genio y figura con el que habríamos conversado durante horas sin problemas de aburrimiento.

- Un placer tenerle en ESTADIO Deportivo y tengo que decirle que se le ve en magnífica forma, casi para jugar...

- El médico ya no me deja jugar al fútbol por la cadera, pero cinco días a la semana salgo a caminar y hago en total alrededor de 40 kilómetros; también hago abdominales, aunque creo que me he acomodado...

- Sevilla lo conquistó y se quedó aquí, ¿cómo es su vida ahora?

- Tengo una buena vida después de mi retirada del fútbol. Estuve entrenando por ahí algunos equipos. Llegué a ir a Caravaca de la Cruz a entrenar en Murcia y jugué ahí un poco de tiempo. Estuve entrenando a tener los juveniles de Sevilla, en categorías inferiores de Sevilla y después abandoné eso. Ahora lo que quiero es estar tranquilo, vivir la vida. Sevilla es una ciudad muy parecida a Río de Janeiro y me adapté rápidamente, aunque no tenemos playa y creo que acabaré en Las Palmas, donde tengo una casa.

- Imagino que, como sevillista, esta tranquilidad de la que me habla se la trastoca la situación del Sevilla, actualmente en puestos de descenso.

- Sí, sí. Soy socio, pero últimamente prefiero ver los partidos en los bares que ir al campo, porque me pongo muy triste con la situación que está atravesando el equipo. Fue una mala planificación y viene ya de unos tres o cuatro años. No es de ahora y hubo un momento que los que estamos en este mundo sabíamos que iba a pasar. Estaba cantado y espero que no pase lo peor.

Pesimista con la salvación: "Pensaba que no, pero..."

- Está un punto de la salvación, ¿considera al equipo capacitado para evitar el desastre?

- Yo hace dos o tres semanas pensaba que no iba a bajar, porque hay muchos equipos malos, pero nosotros no estamos bien, estamos como ellos y todo se ha complicado mucho. Tenemos que ganar algunos partidos para poder librarnos del descenso, pero es complicado, porque ahora vienen los nervios y el equipo no está bien...

- Percibo más pesimismo que optimismo en sus reflexiones...

- El equipo se metió solo en una situación en la que no tenía por qué. Ahora vamos a ver si el entrenador trabaja más con los jugadores, sobre todo a nivel mental, que ahora mismo es clave. Los aficionados no podemos hacer nada más.

Pintinho, disconforme con el cambio de entrenador

- ¿Qué falta, que falla en este Sevilla?

- No me gusta cómo juega. No me gusta como equipo... Yo soy entrenador de fútbol, no voy a hablar mal de nadie, pero a mí me gusta un equipo bien organizado dentro del campo y aquí parece que va cada uno a su rollo, Un equipo de esa forma no puede ganar un partido, porque no está bien posicionado dentro del campo. No estoy aquí diciendo que el entrenador no planifique bien su equipo, pero tiene toda una semana para entrenar y el equipo debería estar un poco mejor.

- ¿Crees que el Sevilla se equivocó al destituir al Almeyda y traer a García Plaza?

- Aquí hay un problema. Si quieres cambiar de entrenador, pon a alguien de la casa que está acostumbrado a trabajar con la gente de aquí, que conoce la plantilla y no le hace falta ver vídeos para saber lo que puede dar, y está acostumbrado a la idiosincrasia del club. Sin embargo, traen a entrenadores que no conocen al grupo, que vienen a la aventura porque da prestigio entrenar aquí, pero no va a solucionar nada. Fichen a alguien de aquí, que ya haya entrenado al Sevilla, y los hay, como Antonio Álvarez o Manolo Jiménez. Pero traes a este hombre y no ha solucionado nada.

- Lo tiene claro.

- Es que es muy importante conocer una plantilla. Saber la forma de jugar de cada jugador por si tiene que hacer un cambio o una modificación en función de lo que aporta cada uno. El Sevilla está muy perdido por ahí. Yo estoy viendo alineaciones, que digo, '¿eso qué es?' No entiendo nada. Exactamente porque no conoce la plantilla.

- ¿Es partidario de la solución desesperada de un nuevo cambio de entrenador si no se gana a la Real Sociedad?

- No, no, eso sería para justificarse. Ya no da tiempo y no solucionaría nada después de la decisión tomada antes en el banquillo. Faltan solo cinco partidos.

Apuesta por el protagonismo de la cantera pero con los más experimentados como responsables

- Y más allá de las decisiones en el banquillo...

-En mis tiempos solo éramos dos extranjeros y ahora a lo mejor solo hay dos españoles. Si los de afuera no solucionan el problema, pongan a la gente de la cantera, pues conocen el ambiente, lo dan todo, sienten los colotes. Yo estoy muy de acuerdo con darles más oportunidades a los de la casa, pero la responsabilidad debe recaer en los más experimentados y pesos pesados.

- Hay tres partidos en casa, la afición será clave.

- La gente puede estar enfadada, pero los sevillistas no queremos bajar e intentaremos apoyar a los jugadores para que ellos saquen el equipo de esa situación, porque la cosa está muy complicada. La afición es inteligente y sabe lo que tiene que hacer ahora. Ya veremos cuando termine el partido. No vamos a jugar contra nosotros mismos.... No hay otra.

"Trayeron a jugadores que no servían, que eran de ciertos representantes..."

- El club se ha devaluado enormemente en los últimos años después de alcanzar la gloria, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es su diagnóstico?

- No me gusta hablar mucho del tema, pero tampoco hay que callarse. He visto que hay gente que ha hecho cosas que no debía dentro del club. ¿Entiendes? Han traído jugadores que no servían, jugadores que eran de representantes, no sé si la gente lo sabe... Eso no está bien y se sabía que esto iba a acabar pasando. Había una plantilla donde los jugadores eran de ciertos representantes o que los traían los entrenadores... La gente que conoce el tema sabe que va por ahí.

- ¿Entiende que no haya habido ningún movimiento en la planta noble pese a la degradación del club?

- El club tiene un problema, la gente no se quiere ir. Ese es el problema y debería cambiar. Los que están ahí organizando, no digo que no sean sevillistas, pero no les preocupe mucho la situación, porque no hacen nada. Si en la directiva fueran personas de verdad... Yo no tengo nada contra nadie, pero si ves que la cosa no va bien, vamos a dejar paso a otras personas. Pero nada, nadie se mueve de ahí. Y esto no solo afecta a arriba, porque hay futbolistas hoy día que no les importa si no juegan. Lo que quieren es llevárselo calentito. En mis tiempos el fútbol era de los socios, pero hoy con los grupos...

Pide a Sergio Ramos actuar ya sobre la compra del club

- Hablando de grupo inversores, ¿qué opina de la irrupción de Sergio Ramos y su deseo de comprar el club? ¿Lo ve como una solución?

- Sergio se formó en las inferiores del Sevilla, es sevillista e imagino que quiere ayudar, pero eso tiene que hacerlo ya... ¿Va a esperar a que el equipo descienda? ¿Va a esperar para que la compra salga mejor económicamente ? No, asume ya la responsabilidad. Si Sergio Ramos quiere al Sevilla de verdad... este es el momento. Creo que puede ser bueno que se ponga al frente del club, y que entusiasme incluso a la gente, pero la situación tiene que cambiar ya.