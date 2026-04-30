A César Azpilicueta aún le salen las cuentas: "He estado más tiempo lesionado aquí que en toda mi carrera"

El veterano defensor, que admite que sus ganas de jugar le han llevado a lesionarse más de lo normal, habla de la arenga de Jesús Navas al vestuario y de cómo gestionar el exceso de motivación para el partido del lunes entre el Sevilla FC y la Real Sociedad ante el ambiente que desde ya está preparando la afición

César Azpilicueta ha tenido una temporada nefasta por culpa de los constantes problemas físicos que ha sufrido y que apenas le han permitido verle en acción con el Sevilla FC. Cuando ha jugado, su mera presencia ha ordenado y mejorado el rendimiento deportivo; pero el problema es que sólo ha podido participar en 15 de los 36 encuentros oficiales que el conjunto nervionense suma en esta 2025/2026.

Pese a ello, el navarro sólo piensa en positivo. Hace autocrítica y admite que muchas de esas dolencias se las causó el mismo, dejándose llevar por las ganas de acortar plazos. No le había pasado algo así en toda su carrera; pero -aunque no le dan los números para renovar automáticamente- aun así le siguen saliendo las cuentas: en esta 25/26 suma 1.038' minutos en 15 partidos de LaLiga y con el Atlético de Madrid, en la 24/25, se quedó en 877' entre 14 citas. Eso sí, luego sumó casi 400 más con citas de Champions y Copa del Rey.

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"Ha sido una temporada de mucho aprendizaje. He tenido más lesiones musculares en estos meses que llevo aquí que en toda mi carrera, que son unos cuantos años. Es lo que toca y hay que afrontarlo. Muchas veces he intentado ir más rápido de la cuenta y a veces lo he pagado. Ésa es la realidad y asumo la responsabilidad. A partir de ahí, con lo que nos viene, ya estoy empezando a entrenar con el grupo y estoy listo para ayudar desde donde me toque. Vienen partidos muy importantes y relativamente rápidos. No vamos a tener mucho tiempo entre cada partido y hay que ayudar desde donde toque. Por mi parte, voy a trabajar día a día para estar en las mejores condiciones para que cuando el entrenador vea oportuno que ayude desde dentro".

"Bueno, he jugado más minutos que la temporada pasada en Liga. Y esto es la realidad. Es cierto que he estado mucho más tiempo lesionado que disponible, pero he jugado más minutos (que en la 24/25 con el Atlético). Entonces, cuando lo veo de forma negativa, pienso que no puedo jugar cinco partidos seguidos. Y cuando lo veo de forma positiva, después de 19 años de carrera y no sé cuántos cientos de partidos, pues he jugado más que la temporada anterior. Ya no es momento de echar la vista atrás, sino de afrontarlo: quedan cinco partidos y espero de que sean los cinco mejores partidos de mi carrera y que consigamos el objetivo", ha explicado este jueves Azpilicueta, en una rueda de prensa en la que ha explicado el estado anímico del vestuario tras caer a zona de descenso.

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"La verdad es que Andrés está haciendo una temporada espectacular. Eso es lo primero, porque no es sencillo dar el paso al primer equipo. Es un jugador que formaba parte del filial y ha ido consiguiendo sus oportunidades a base de trabajo y de demostrar muchísima personalidad. El gol viene de un centro lateral, yo he sufrido muchísimo en Inglaterra con ese tipo de centros porque a veces es complicado defenderlos; pero le veo una persona muy madura que está afrontando este reto con esas ganas de ayudar al equipo. Él, como Kike Salas, tiene ese ímpetu, ese corazón. Esta semana he visto a Andrés perfectamente, con confianza de seguir mejorando, de aprender y de afrontar el próximo reto".

"Cuando llegas a este tipo de situaciones, tanto a favor como en contra, se acentúan más las emociones. Yo creo que ahí es el momento donde tenemos que tener más equilibrio. Tanto cuando nos pusimos por delante, que aún quedaba mucho partido, que quizás ahí pudimos dar un paso adelante e intentar buscar el segundo gol. Es nuestra realidad. Durante la temporada nos ha pasado muchísimas veces que nos hemos puesto por delante y en el momento que hemos podido asestar ese golpe nos ha costado. A partir del 1-1, ellos nos apretaron. Son un equipo que ha marcado muchos goles en los últimos minutos, que meten muchos centros al área y en uno de ellos llegó el gol. Es importante tener un equilibrio emocional, saber gestionar, porque en un partido pasan muchísimas cosas, positivas y negativas", ha explicado Azpilicueta.

La arenga de Jesús Navas y el ambientazo en Nervión, armas de doble filo

"Jesús es el gran capitán del Sevilla. Poco voy a añadir a su sentimiento por el club y de lo que es una persona que en bastantes ocasiones viene a animarnos. Ayer, por supuesto que en esta situación, una semana tan importante para el club, nuevamente lo hizo, estuvo con nosotros, nos transmitió esos ánimos, la confianza y que lo tenemos que dar todo. Eso es lo más importante, que al final cuando llega en este tipo de partidos hay que tener ese equilibrio para afrontar el partido en las mejores condiciones y sentir ese apoyo también por parte de una leyenda como es Jesús, es muy importante para el vestuario", ha manifestado el navarro sobre la visita del palaciego en el entrenamiento del miércoles.

Este jueves, la afición ya se ha hecho notar en la ciudad deportiva y Azpilicueta recuerda que hay que contagiarse de la motivación sin excederse: "Seguro que hay un ambientazo. Cuando llegan momentos de dificultades es cuando se ve que todo el mundo es consciente de que debe dar lo máximo, sabiendo que el club y el escudo están por encima de todo. Son muchísimos años de historia y hay que luchar por ello. Como futbolista, estos partidos son los que quieres jugar: llegar al estadio, ver ese ambiente, ver a la afición, la motivación por luchar cada balón, no dar por perdido, llegar al área con ambición, meter gol, que no te hagan gol... Es lo más bonito del fútbol. El lunes es una buenísima oportunidad de demostrar y de dar un pasito al frente".

"Perder ante Osasuna fue duro. Encajar un gol en el último minuto no es fácil de gestionar. Hemos visto también imágenes de la afición. Todos sufrimos perdiendo ese punto en el último minuto, después de ir ganando. Hay que aprender y ganar a la Real Sociedad, que ya demostró en Vallecas que está con esa moral de haber ganado la Copa del Rey. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Habrá un ambiente espectacular, vamos a empujar desde el calentamiento y hay que transmitir en el campo luchando cada balón, en la intensidad, en los duelos... pero siempre gestionando bien esas emociones, sin pasarse. Eso hay que devolverlo en el campo. Es muy bonito que lo agradezca aquí públicamente, pero es en el campo donde se juegan los puntos".