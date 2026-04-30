Javier Tebas insiste en llevarse LaLiga fuera de España: "Lo vamos a seguir intentando"

El presidente de LaLiga apostó este jueves porque el campeonato nacional doméstico reflexionó sobre el futuro del fútbol moderno en un evento organizado para antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería Tecnun que la Universidad de Navarra tiene en San Sebastián. "Queremos hacer algo parecido", apostilló el dirigente

LaLiga y especialmente su presidente Javier Tebas siguen luchando porque un encuentro de Primera división se juegue fuera de nuestras fronteras. Ya son varias veces en las que Javier Tebas, en calidad de presidente de LaLiga, ha expresado su deseo de que se juegue un encuentro de la competición liguera fuera de España. Este jueves en un evento organizado por antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería Tecnum de la Universidad de Navarra en San Sebastián se reiteró.

Javier Tebas declaró sin dudarlo que disputar un encuentro de LaLiga fuera de España sería "muy positivo para la marca de LaLiga". Es importante recordar que Javier Tebas estuvo a punto de lograr su objetivo llevando el Villarreal - Girona y gracias a un acuerdo con los socios de ambos conjuntos.

Javier Tebas sigue apostando por llevarse un partido de LaLiga fuera de España

Javier Tebas aludió a cómo hay otros deportes que vienen a España y que por lo tanto su idea es hacer lo mismo con LaLiga. El presidente de LaLiga explicó que la FIFA está elaborando un reglamento para jugar un encuentro de cada Liga fuera del país en el que se organiza la competición: "Lo vamos a seguir intentando. Otros muchos deportes vienen a España, y nosotros queremos hacer algo parecido. La FIFA está estableciendo un reglamento para jugar un partido de cada liga fuera de casa".

Javier Tebas saca pecho con los españoles en Europa y apuesta por Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Tras el empate del Atlético de Madrid ante el Arsenal en la ida de semifinales de la Champions League y a pocas horas de que el Rayo Vallecano dispute su encuentro de ida de la Conference League, Javier Tebas habló de mala suerte con las eliminaciones de equipos como Real Madrid, Barcelona, Celta de Vigo o Real Betis: "Tuvimos la mala suerte de que varios cayeron en cuartos de final, pero los que siguen vigentes -Atlético de Madrid y Rayo Vallecano- tienen muchas posibilidades. En diez años LaLiga española ha ganado muchos títulos".

La situación económica de LaLiga

Javier Tebas se mostró claro a la hora de comparar LaLiga con la Premier League en relación a la situación económica de ambas competiciones. Si dijo Tebas que LaLiga es "la más sostenible de Europa junto a la Bundesliga" para luego evitar compararse con la Premier League: "No podemos comparar países diferentes. Somos países con mucha diferencia en todo.

En la Premier League tienen un reparto mucho más económico". Por último el presidente de LaLiga informó de las intenciones del organismo de cara al arranque de la próxima temporada. Esta primera jornada se dividirá en dos al haber equipos que tendrán a jugadores disputando el Mundial: "La primera jornada la queremos hacer el fin de semana del 15 de agosto. Los que jueguen cuartos de final del Mundial, lo harán entre semana".