Tebas confirma un inicio de LaLiga dividido en dos partes durante la presentación de la Red de Ciudades

El presidente de la patronal lidera una iniciativa social junto a clubes e instituciones mientras analiza el VAR, el calendario y los retos estructurales del fútbol profesional español

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, encabezó la presentación de la Red de Ciudades de LaLiga en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias. Este proyecto reúne a clubes, instituciones y municipios con el objetivo de combatir los delitos de odio en el deporte.

Durante el acto, Tebas, acompañado por representantes como Pedro Rollán o María José García-Pelayo, detalló el alcance de la iniciativa y repasó temas clave del fútbol español como el VAR, el calendario y el modelo organizativo de la competición.

Una alianza entre LaLiga y las ciudades españolas

La Red de Ciudades de LaLiga nace con una dimensión estructural inédita en el deporte español. Está formada por los 42 clubes del fútbol profesional y 37 ciudades con equipos en las dos principales categorías.

El director de Asuntos Públicos de LaLiga, José Montero, destacó que todas las ciudades invitadas han formalizado su adhesión, consolidando una red que aspira a crecer con el paso de las temporadas.

Este proyecto mantiene su continuidad pese a los ascensos y descensos, garantizando que las ciudades implicadas sigan formando parte del ecosistema incluso si su equipo pierde la categoría.

Formación y sensibilización contra el racismo y el bullying

Entre las primeras acciones concretas, LaLiga y la FEMP impulsarán talleres formativos dirigidos a funcionarios municipales, centrados en cuestiones como racismo, bullying, protección de menores y creación de espacios seguros.

Estos programas se desarrollarán tanto en formato digital como presencial, con al menos una actividad en cada ciudad durante los próximos meses. Además, LaLiga ha cedido sus campañas de sensibilización para que los ayuntamientos puedan difundirlas en sus propios canales, reforzando el impacto social del mensaje.

El reto de erradicar la intolerancia en LaLiga

Javier Tebas puso el foco en la necesidad de combatir conductas discriminatorias dentro y fuera de los estadios. El presidente de la patronal insistió en que el objetivo es reducir de forma significativa los comportamientos intolerantes, incluyendo cánticos ofensivos o racistas.

En su opinión, la coordinación entre instituciones deportivas y administraciones públicas permitirá avanzar hacia un entorno más inclusivo. Este enfoque refuerza el papel del fútbol como herramienta social, más allá de su dimensión competitiva.

Un modelo colectivo frente a los desafíos estructurales

Más allá del ámbito social, Tebas defendió el modelo organizativo de LaLiga, basado en la coordinación entre clubes y la toma de decisiones colectiva. El dirigente subrayó que este sistema ha permitido fortalecer la competición y mejorar su proyección internacional en los últimos años.

No obstante, reconoció que existen diferencias de visión dentro del ecosistema del fútbol profesional, lo que genera debates recurrentes sobre la gobernanza del deporte. En este contexto, reafirmó su compromiso con un modelo que priorice el crecimiento global de la competición.

Cambios necesarios en el VAR y uso de la IA

El VAR fue otro de los temas centrales abordados por Tebas, quien reconoció que el sistema necesita ajustes para mejorar su eficacia. El presidente abogó por evolucionar hacia modelos más ágiles, como el Video Support, con el objetivo de reducir la polémica en las decisiones arbitrales.

También confirmó que se implementará el fuera de juego automático, una herramienta que permitirá mayor precisión en jugadas clave. Asimismo, avanzó que la inteligencia artificial tendrá un papel relevante en la designación arbitral, basada en el rendimiento de los colegiados.

LaLiga confirma su fecha de inicio

En cuanto al calendario, Tebas confirmó que LaLiga comenzará en agosto, garantizando el cumplimiento del convenio colectivo en materia de descanso. El plan contempla tres semanas de vacaciones y tres de preparación para todos los equipos, incluso en un contexto de alta carga de partidos.

Para lograrlo, se estudia dividir la primera jornada en varias fechas, facilitando la adaptación de los clubes afectados por competiciones internacionales. Este enfoque busca equilibrar las exigencias deportivas con la salud de los jugadores, uno de los principales retos del fútbol moderno.

LaLiga, entre el impacto social y la transformación deportiva

La presentación de la Red de Ciudades refleja la voluntad de LaLiga de ampliar su influencia más allá del terreno de juego.

La combinación de iniciativas sociales, innovación tecnológica y ajustes estructurales muestra una competición en proceso de transformación constante.

En un contexto de creciente exigencia y debate, el organismo presidido por Javier Tebas apuesta por reforzar su modelo y consolidar su papel como referencia en el fútbol global.