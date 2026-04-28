La IA sentencia al Sevilla y Sarabia hurga en la herida: "No sé si aguantará en el barro"

ESTADIO Deportivo ha pedido a Grok que calcule cómo quedará la clasificación de LaLiga EA Sports y su predicción ha sido la misma que hicieron el 'Superordenador' de Fran Martínez, el Big Data... o el entrenador del Elche CF

Da exactamente igual cómo se mire, todo el mundo coincide en que este Sevilla FC tiene muy mala pinta. Ya sea en base a meras sensaciones, al estudio del calendario para estas últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports, al cálculo matemático, al análisis del Big Data con la proyección de puntos o a las probabilidades estadísticas. La conclusión es que los nervionenses es uno de los más firmes candidatos a consumar el descenso de categoría.

Y cada semana, tras cada encuentro, la sensación general de agoreras certezas es aún mayor si cabe. En medio de tan aciagas predicciones, el exbético Eder Sarabia, entrenador de un rival directo como es el Elche CF, no ha perdido la ocasión de meter cizaña dudando abiertamente de que un club como el Sevilla FC, que viene de pasar 20 años con el estómago lleno, esté capacitado para digerir la presión de verse metido en el barro en estas cinco últimas jornadas.

Así acabará LaLiga EA Sports 25/26 según la Inteligencia Artificial de Grok

Después de que el matemático Fran Martínez, en su cuenta de @LaLigaEnDirecto haya calculado en un elevadísimo 75,76 por ciento las opciones que tiene el Sevilla FC de bajar a LaLiga Hypermotion, ESTADIO Deportivo le ha formulado esa misma pregunta a Grok, el programa de Inteligencia Artificial incorporado en X, red social presidida por Elon Musk y antes llamada Twitter.

La conclusión ha sido la misma que las del superordenador o el Big Data: el equipo blanquirrojo será uno de los tres descendidos y sólo será capaz de sumar cinco puntos de los últimos 15 que tendrá en juego en las citas ante la Real Sociedad y el RCD Espanyol, ambos en el Ramón Sánchez-Pizjuán; contra el Villarreal CF, fuera; ante el Real Madrid, en el último encuentro del curso en Nervión, y frente al RC Celta de Vigo, con visita a Balaídos para la última jornada.

La IA calcula que necesitaría sumar al menos 10 puntos de 15 para tener una salvación prácticamente asegurada; con 7 de 15 tendría una alta probabilidad y con 6/15 estaría más o menos al 50 por ciento. Todo lo que sea sumar cinco puntos o menos casi le condena al batacazo: "Actualmente las probabilidades de descenso oscilan entre 61% y 76% según diferentes simulaciones, y no dependen de sí mismo. El Sevilla está vivo pero en la cuerda floja. Tiene dos finales seguidas en casa que debe aprovechar sí o sí".

FC Barcelona - 98 puntos Real Madrid - 85 puntos Villarreal CF - 75 puntos Atlético de Madrid - 69 puntos Real Betis - 58 puntos Getafe CF - 51 puntos RC Celta - 51 puntos Real Sociedad - 50 puntos CA Osasuna - 48 puntos Athletic Club - 47 puntos Rayo Vallecano - 45 puntos Valencia CF - 45 puntos RCD Espanyol - 45 puntos Elche CF - 44 puntos Girona FC - 44 puntos Deportivo Alavés - 41 puntos RCD Mallorca - 40 puntos Sevilla FC - 39 puntos Levante UD - 38 puntos Real Oviedo - 32 puntos

Eder Sarabia analiza la apretada pelea por eludir el descenso y duda del Sevilla FC

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, atendió la pasada madrugada a 'El Larguero' para expresar sus sensaciones en una clasificación con sólo seis puntos de diferencia entre el undécimo, el Rayo Vallecano (39), y el penúltimo, el Levante UD (33). "Seguramente el Oviedo es el que más difícil lo tenga, sobre todo después de esta derrota (1-2 precisamente con los ilicitanos), pero a partir de ahí creo que todos estamos estamos muy vivos", comenzó analizando en el programa de la Cadena SER.

"Al Levante muchos lo habríamos dado por muerto hace tiempo y fíjate qué racha tan extraordinaria lleva. Y el Mallorca, venciendo al descanso en Vitoria vería la salvación casi certificada y esa derrota le mete en grandes problemas. Es verdad que lo del Sevilla es lo menos esperado y no sé yo si va a estar preparado para estar ahí en el barro. Nosotros hemos aprendido a estar en la abundancia, en lo bonito, pero también en el barro. Y hemos logrado salir de ahí. Fuimos capaces de saber por lo que peleábamos, fuimos responsables, rigurosos para poner matices y recuperar las victorias", añadió Sarabia.

"No sabemos qué puntuación va a ser necesaria para salvarse. Fíjate cómo se está poniendo todo de duro ahí abajo: después del Barça, somos el segundo equipo que más puntos ha sacado en los últimos cinco partidos y aun así seguimos metidos en la pelea. El mensaje (tras ganar en Oviedo) principalmente era ése: de alegría y felicidad, sí; pero sobre todo de mucha responsabilidad, de bajar los pies a tierra y saber que todavía queda mucho trabajo por hacer", concluyó el técnico del Elche CF.