Abde viajará a Francia para comenzar con su recuperación: el plan trazado por el Betis

Tras animar a sus compañeros ante Brasil, el extremo verdiblanco ha abandonado la concentración de Marruecos en el Mundial e inicia así unas vacaciones que combinará con su trabajo de rehabilitación en un centro especializado

El Real Betis permanece muy pendiente de Ez Abde desde que saltasen las alarmas con su lesión en el amistoso ante Noruega previo al Mundial. Fue al filo del descanso, en una acción fortuita a la salida de un córner, cuando el ex central bético Chadi Riad forcejeó con Alexander Sorloth y acabó cayendo y golpeando la rodilla derecha del jugador verdiblanco, la cual estaba apoyada. Un contratiempo que ha dejado al marroquí fuera de la gran cita que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, donde estaba llamado a ser una de las estrellas de su selección.

El combinado norteafricano hizo todo lo posible para seguir contando con el extremo de Beni Melal. Pero finalmente no le quedó más remedio que desconvocarlo debido al esguince de grado medio del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le mantendrá entre cuatro y seis semanas de baja.

Obligado a dejar el Mundial por la normativa FIFA

Su único consuelo fue animar 'in situ' a sus compañeros en el estreno ante Brasil, saldado con empate a uno. El bético fue uno más a la llegada de la expedición marroquí al MetLife Stadium de Nueva Jersey y también se le pudo ver caminando por la banda instantes antes de que arrancase el choque con su camiseta con el dorsal 17, como uno más del equipo. Todo ello, con una aparatosa rodillera que le protege los ligamentos y limita sus movimientos, lo que le permite andar no sin cierta dificultad.

Pero la normativa FIFA obliga a que los jugadores que no participarán en el torno abandonen la concentración, algo que ya han hecho tanto Abde como su compañero Nayef Aguerd, ex de la Real Sociedad, aunque en un principio se barajó la posibilidad de que siguieran en tierras americanas para apoyar al resto.

El plan de Abde: visita a Elche y viaje a Francia

Así, el máximo goleador verdiblanco de la pasada temporada, con los mismos tantos (15) que Cucho Hernández, regresará hoy mismo a España, pero no tendrá como destino la capital hispalense. En un primer momento viajará directamente a Elche, donde se crio desde muy pequeño, para visitar a sus padres durante un par de días.

Oficialmente ya de vacaciones, el internacional marroquí volará a continuación a Francia, donde llevará a cabo la primera fase de la recuperación de su lesión en un centro especializado en dolencias de rodilla. Dicha decisión ha sido consensuada con los servicios médicos del Real Betis, permitiendo que el jugador puede alternar el trabajo de rehabilitación con unos días de asueto, desconectando de su rutina diaria en Sevilla.

Se incorporará con la pretemporada ya en marcha

Cabe recordar que los profesionales verdiblancos deben estar de vuelta en la capital hispalense el 6 de julio, para al día siguiente comenzar con las habituales pruebas médicas y físicas antes de comenzar el trabajo a las órdenes de Manuel Pellegrini. Pero Abde, aparte de que seguirá lesionado para entonces, no estaría obligado a estar en esa fecha de vuelta, pues debe gozar de más vacaciones al haberse marchado con Marruecos nada más acabar la temporada y disputar dos amistosos antes del Mundial, con asistencia incluida en el referido duelo ante Noruega antes de caer lesionado. La buena noticia es que no se trata de una lesión grave y el extremo podrá estar a disposición del técnico chileno en buena parte de la pretemporada.

Por otro lado, su ausencia en el Mundial lo ha retirado de un escaparate que podría haber elevado el número de pretendientes, aunque en el Real Betis tienen claro que remitirán a su cláusula de 60 millones de euros a los posibles interesados, como ha sucedido con el Newcastle inglés.