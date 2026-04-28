Pausa necesaria en la Real Sociedad: movimiento estratégico de Pellegrino Matarazzo

La resaca de haber ganado la Copa del Rey así como la exigencia física y psicológica ha tenido su impacto en la Real Sociedad que no ha conseguido los resultados esperados en LaLiga la semana pasada. El técnico de Estados Unidos da un poco de aire de cara al prócximo encuentro liguero contra el Sevilla FC

Pellegrino Matarazzo es un entrenador intervencionista que cuida todos y cada uno de los detalles en busca de que la Real Sociedad consiga el mejor rendimiento posible. El entrenador ha notado que sus jugadores estaban un poco sobresaturados tras la ganar la Copa del Rey, con su posterior resaca, que trajo un gran esfuerzo físico y psicológico que ha desembocado en una bajón de rendimiento en la última semana. Para revertir dicha tendencia para obtener la victoria frente al Sevilla FC, el de Estados Unidos ha modificado el plan de la semana y ha dado más descanso del previsto.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, le da tres días de desconexión a sus jugadores

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha tomado la decisión de conceder a sus futbolistas hasta tres días de descanso para que limpien su mente y recuperen fuerzas de cara a los cinco partidos de LaLiga que restan para acabar la temporada.

La Real Sociedad, a priori, este lunes debía haber hecho una sesión de recuperación, pero Pellegrino Matarazzo decidió suspenderla y dar día libre a sus futbolistas. Así pues, la plantilla de la Real Sociedad volverá al trabajo este mismo jueves.

El técnico de Estados Unidos dictaminó que está es la mejor fórmula para preparar el siguiente partido liguero contra el Sevilla FC después de dos semanas muy intensas. La Real Sociedad tuvo que preparar y jugar la final de Copa del Rey que le ganó al Atlético de Madrid. Después llegaron las celebraciones y sin tiempo para descansar el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tuvo que jugar la semana pasada dos encuentros de LaLiga. Primero contra el Getafe CF, derrota por 0-1, y luego frente al Rayo Vallecano, empate a 3. Un punto de seis posibles que ha hecho que la Real Sociedad se descuelgue de la pelea por la quinta posición de LaLiga.

La Real Sociedad, centrada en terminar lo más arriba posible en la clasificación de LaLiga

La Real Sociedad, actualmente, afronta el final de la temporada con la tranquilidad de que tiene ya asegurada su participación en la siguiente edición de la UEFA Europa League.

Sin embargo, el equipo vasco tiene la ambición de quedar lo más arriba en la clasificación posible, estando en la lucha por terminar en la quinta posición de LaLiga, que actualmente posee el Real Betis y de la que se encuentra a 7 puntos con 15 por disputarse. Todo por si se dan los resultados en competiciones europeas que le den a España una plaza extra para jugar la próxima UEFA Champions League.

Debido a los malos resultados de la semana pasada, las opciones de que la Real Sociedad acabe en la quinta posición son prácticamente mínimas según el superordenador de OPTA. De hecho, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo no debería tropezar en casi ningún partido y esperar a que sus grandes rivales, sobre el Real Betis, sí lo haga en este final de temporada de LaLiga.