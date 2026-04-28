Fran Soto admite fallos en Vallecas y en la designación de Arberola Rojas en el Real Madrid - Girona

El presidente del CTA analiza las polémicas en LaLiga, admite fallos en el Rayo Vallecano – Real Sociedad y en la designación de Javier Alberola Rojas para el duelo en el Bernabéu, además de reivindicar el VAR

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, defendió el uso del VAR en una entrevista en 'Radioestadio Noche' de Onda Cero, donde analizó las últimas polémicas arbitrales en el fútbol español.

Soto aseguró que el VAR mantiene un “92% de acierto”, aunque reconoció errores recientes como el del partido entre Rayo Vallecano y Real Sociedad. Además, admitió fallos en decisiones internas del CTA, como la designación arbitral en el encuentro entre Real Madrid y Girona FC.

El VAR, una herramienta eficaz con margen de mejora

Fran Soto defendió con claridad el papel del videoarbitraje en el fútbol actual. “El VAR es una gran herramienta; el porcentaje de acierto es del 92%”, explicó, subrayando que su impacto global es positivo para el arbitraje.

No obstante, el presidente del CTA reconoció que los errores tienen una gran repercusión mediática. “Cuando hay un error de VAR la repercusión es muy relevante”, afirmó, destacando que el objetivo es reducir ese 8% de margen de fallo.

Además, apuntó que el uso del VAR ha disminuido en la presente temporada, con un 21% menos de intervenciones respecto al curso anterior, lo que refleja una mayor confianza en las decisiones de campo.

Autocrítica por la designación en el Real Madrid-Girona

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue la autocrítica respecto a la designación de Javier Alberola Rojas en el partido entre Real Madrid y Girona.

“Fue un error designarlo justo antes de la final de Copa”, reconoció Soto, admitiendo que la situación pudo generar un contexto innecesario de presión. Sin embargo, defendió su decisión posterior de mantenerlo para la final.

El encuentro estuvo marcado por la polémica en una acción sobre Kylian Mbappé, donde el delantero blanco pidió penalti por un impacto en la ceja, teniendo que recibir tres puntos de sutura.

Polémica en Vallecas y crítica a la intervención del VAR

Soto también abordó la controvertida actuación arbitral en el empate entre Rayo Vallecano y Real Sociedad. En este caso, fue contundente al reconocer el error.

“La intervención del VAR en Vallecas no fue correcta”, afirmó, alineándose incluso con la opinión del técnico franjirrojo, Íñigo Pérez.

El dirigente explicó que una revisión prolongada en el monitor rompe el criterio de “error claro y evidente”, uno de los principios fundamentales del VAR. “Si estamos más de cinco minutos revisando una jugada, no es una acción clara”, añadió.

Posibles consecuencias para los árbitros

En relación con la actuación arbitral en Vallecas, Soto dejó entrever posibles medidas internas. Aunque evitó hablar de sanciones, reconoció que podría haber un “descanso” para el colegiado implicado, Pulido Santana.

Estas decisiones, explicó, corresponden a la comisión técnica, que evalúa el rendimiento de los árbitros jornada a jornada mediante informes detallados.

Transparencia y relación con los clubes

El presidente del CTA insistió en su compromiso con la transparencia. “Si tenemos que reconocer errores, los reconocemos”, aseguró, destacando que el organismo mantiene reuniones frecuentes con los clubes para explicar decisiones arbitrales.

Soto afirmó que la relación con entidades como el Real Madrid es “cordial y de respeto”, restando importancia a las críticas mediáticas. También señaló que el CTA está abierto a propuestas para mejorar la comprensión del arbitraje.

Posición sobre el caso Negreira y presión mediática

En otro punto de la entrevista, Soto quiso desvincularse completamente del caso Negreira. “Yo no tengo nada que ver con Negreira”, afirmó con rotundidad.

El dirigente reconoció que esperaba que su llegada al cargo ayudara a reducir la presión mediática sobre el arbitraje, aunque admitió que la situación sigue siendo compleja.

“Los principales perjudicados de este caso somos los árbitros”, añadió, defendiendo la profesionalidad del colectivo en un contexto de gran exigencia.

Un entorno de creciente tensión en el arbitraje

Soto también reconoció que no esperaba el nivel de tensión actual en torno al arbitraje español. “No esperaba tanta crispación”, confesó, destacando la dificultad del cargo que asumió.

A pesar de ello, aseguró que su objetivo es seguir mejorando la estructura arbitral y reforzar la confianza en el sistema. “Mi prioridad es que la transparencia y la claridad sean máximas”, concluyó.