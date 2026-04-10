Experto en derecho deportivo aclara el 'Caso Negreira' y las consecuencias para el Barça: "Se va a ver envuelto en un tema reputacional y económico"

El abogado Felipe García, experto en derecho deportivo y vocal de la junta directiva internacional de la World Compliance Association, ha atendido a ESTADIO Deportivo, explicando que el conjunto culé "tiene presunción de inocencia" y que "todavía le queda partido". "Hasta que no recaiga una sentencia, obviamente, ahí hay que ser cautos y yo creo que la Liga está siendo cauta", asegura

El 'Caso Negreira' sigue más vivo que nunca, a pesar de que en las últimas fechas parezca que se está llevando a cabo una campaña de lavado de imagen hacia el FC Barcelona. Hasta el propio Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha referido recientemente a ello, indicando que el relato creado es diferente a la realidad. "Está claro que el Barcelona no pagó árbitros como parece que construye el relato", dijo Tebas el pasado mes de febrero. Una etapa más dentro de un largo camino que alcanza ya casi tres años de instrucción desde la incoación de la denuncia, como explica a ESTADIO Deportivo el abogado Felipe García, experto en derecho deportivo y vocal de la junta directiva internacional de la World Compliance Association.

"Se han personado distintas corporaciones. Entre ellas LaLiga, el Real Madrid, también un árbitro. Bueno, hay múltiples acusaciones. La Fiscalía es la que presenta además la denuncia; es una acusación pública. Por lo tanto, hay una cantidad de personas jurídicas involucradas importante. Va a continuar sí o sí. La instrucción ya se dilata tres años", explica García, socio deirector del despacho de abogados Círculo Legal, quien sigue argumentando la situación actual en la que se encuentra el caso contra la entidad azulgrana: "Cualquier instrucción, a poco que se complique, dura fácil dos o tres años, con lo cual estamos en plazo. La jueza doña Alejandra ha decretado una prórroga de las actuaciones hasta septiembre de este año, con lo cual va a seguir practicando declaraciones testificales y se podrán aportar informes periciales. Es decir, que todavía queda partido para el FC Barcelona. Ahí el FC Barcelona tiene presunción de inocencia. Hasta que no recaiga una sentencia, obviamente, ahí hay que ser cautos y yo creo que la Liga está siendo cauta".

El 'apoyo' de Tebas al FC Barcelona

Sobre la postura de LaLiga en el 'Caso Negreira' y las últimas declaraciones de Tebas, el especialista en derecho deportivo lo tiene claro. No se trata tanto de una defensa al Barcelona, sino unas declaraciones basadas en las garantías del derecho penal: "Yo creo que no es que LaLiga apoye al Barcelona, sino que saben de lo que es el derecho penal, saben de las garantías que gozan todas las personas físicas y jurídicas que están involucradas en estos procedimientos penales y al Barcelona todavía le queda partido. Va a ser un partido largo, seguro, porque incluso cuando recaiga la sentencia, pues cabrá un recurso, seguramente de apelación, y, por lo tanto, estamos hablando de años todavía para que haya una sentencia firme donde podrían sancionar al FC Barcelona".

Y es que, con los recursos, "fácilmente" el proceso se iría para más allá de 2030. "Darte cuenta que todavía ni siquiera se ha aperturado el juicio oral", apostilla. "No hay fase intermedia, no hay todavía visos de que haya un juicio próximamente… Con una sentencia, imaginemos un escenario condenatorio para el FC Barcelona y con recursos, estaríamos, como mínimo, hablando de dos, tres o cuatro años muy fácilmente. No sé a quién le va a poder interesar realmente la resolución cuando esta recaiga y sea firme. El Barcelona es además un un club que lo da todo en materia de recursos, por lo que va a agotar todas las vías, como es natural y lógico. Lo haríamos cualquiera de nosotros si estuviéramos involucrados. Hasta que caiga una resolución firme, yo creo que fácilmente pueden pasar tres o cuatro años sin ningún problema. Incluso nos podemos ir a cinco y a seis años en el peor de los escenarios. O sea, que esto no está ni muy próximo siquiera a resolverse".

Las posibles penas al FC Barcelona por el 'Caso Negreira'

Deja claro también el abogado Felipe García que las penas a imponer al Barcelona "son fundamentalmente pecuniarias", puesto que "en vía penal no cabe retirar títulos ni puntos". "No cabe, como a Lance Armstrong en su momento, quitarle todos los Tours de Francia. En este caso son vías administrativas que están prescritas ya, porque prescriben estas infracciones a los tres años. Ya la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga se manifestaron al efecto diciendo que estos hechos están absolutamente prescritos en vía administrativa y lo único que quedaría aquí es una condena penal, que sería un tema económico, fundamentalmente, y reputacional para el FC Barcelona".

Hablamos, según explica el experto en derecho deportivo Felipe García, "de cantidades que pueden ser millonarias", pues "el Código Penal habla del beneficio obtenido". "Ahí habrá que estar, lógicamente, a las cuantías que se establezcan por parte de las acusaciones. En qué es lo que van a pedir en cuanto al beneficio obtenido por esos supuestos delitos cometidos por el Barcelona, que serían administración desleal, serían cohechos, sería corrupción deportiva, corrupción privada y posiblemente también algún tipo de falsedad en documento mercantil".

¿Qué puede reclamar el Real Madrid en el 'Caso Negreira'?

Unas penas cuyo dinero iría para el Estado, aunque el Real Madrid, que está persoando, "podría solicitar una responsabilidad civil derivada del delito cometido". "Esa responsabilidad civil sería por el lucro dejado de obtener por el Real Madrid, el beneficio dejado de obtener, que no es poco. A lo mejor ahí entramos también en intangibles. Es decir, primeramente, si esta conducta pudo afectar o no a la competición, y si afectó, en qué medida resultó al final que el Real Madrid no consiguiera títulos, premios de los títulos, reputación… Muchas cosas que giran en torno a lo económico. Con lo cual, ahí yo creo que, en buena liza, habría que presentar informes periciales del daño efectivo derivado de ese posible delito que haya cometido el Barcelona durante todos estos años. Es un tema con enjundia jurídica suficiente. Creo que ahí, lógicamente, tienes que ir con peritajes", explica el vocal de la junta directiva internacional de la World Compliance Association.

La crisis reputacional y de patrocinios derivada de una posible condena por el 'Caso Negreira'

Lo que tiene claro el letrado es que "el Barcelona se va a ver envuelto en un tema reputacional y económico". "En cuanto a los temas penales, como todo el mundo puede llegar a entrever, cuando te condenan hay una caída de tu reputación. Ahora, con la prensa digital, las noticias corren hacia todos los rincones del mundo y, por lo tanto, hay una reputación que puede estar en entredicho. Al Barcelona, aunque le caigan 8, 10, 15, 20 o 25 millones de euros, al final, yo creo que lo que más le puede preocupar es perder patrocinios, pues tiene patrocinios muy importantes como pueden ser Spotify, Nike… Son patrocinios que le dejan más de 200 millones anualmente y estas empresas, que son serias, pues pueden tener dentro de sus departamentos de compliance y sus consejos de administración, una alta sensibilización de cara a que estén patrocinando a un club que haya podido estar manchado por corrupción deportiva", añade.

La pensa de disolución es algo que contempla también el Código Penal, aunque "es algo que no va a darse", explica a ESTADIO Deportivo Felipe García. "El Barcelona es un club serio, es un club con alta reputación y no es un club dedicado únicamente a delinquir. Eso es lo que sería, lógicamente, para una empresa únicamente hecha para delinquir; un fiscal o una acusación te va a pedir una disolución de la persona jurídica del Barcelona. En este caso, yo creo que no hay un argumento real o verdadero para pedir una disolución del FC Barcelona. Así que tenemos unas penas pecuniarias muy importantes que se pueden imponer, pero lo que más le debe preocupar, lógicamente, es una pérdida potencial de patrocinios si, finalmente, hay una sentencia firme", añade el abogado, quien cae en la idea de que "es verdad que hay otros investigados" como son antiguos presidentes del Barcelona o el propio Negreira, con evidentes problemas de salud.