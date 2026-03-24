Negreira es examinado de nuevo y el Barcelona vuelve a temblar

El exvicepresidente del Comité Técnico Árbitros (CTA) ha acudido al Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) para ser examinado de nuevo por un forense

El nombre de José María Enríquez Negreira sigue estando en boca de todo el madridismo y del fútbol español tras el escándalo que salió hace ya unos años por su vinculación con el FC Barcelona mientras ejercía su labor en el Comité Técnico de Árbitros. Y si alguien pensaba que el 'caso Negreira' estaba más cerrado que nunca, se equivocaba.

Es cierto que está complicado que termine declarando ante el juez, pero el exvicepresidente del CTA tendrá que seguir luchando y demostrando su estado mental si quiere librarse de ello. De hecho, ha acudido este martes al Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) para ser examinado de nuevo por un forense, que deberá valorar si su deterioro cognitivo le impide afrontar el proceso penal.

Negreira, de 80 años, ha entrado caminando hacia las 09:00 horas al Instituto de Medicina Forense, donde ya fue explorado en octubre de 2023, sin responder a las preguntas de los medios de comunicación que lo esperaban a la entrada del edificio.

Esta exploración médica la ha encargado la jueza de Barcelona que investiga los pagos del Barça a Enríquez Negreira a petición de su defensa, que aduce que el deterioro cognitivo del exárbitro ha empeorado desde que fue examinado en 2023 y que no tiene las facultades mentales necesarias para ser juzgado.

Hace tres años, el exárbitro pasó dos reconocimientos forenses -una primera exploración, en la que tropezó ante las cámaras cuando entraba en el Instituto de Medicina Legal, y una segunda ampliatoria-, tras lo que el juez instructor descartó que sufriera demencia y lo citó a declarar como investigado, pese a admitir que padecía cierto deterioro cognitivo por su avanzada edad.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros compareció ante el entonces juez instructor, Joaquín Aguirre, en marzo de 2024 y se acogió a su derecho a no declarar.

Dos años después, cuando la causa encara su recta final -pendiente de la declaración de una representante del Barça, imputada como persona jurídica-, la defensa de Enríquez Negreira ha argumentado ante la juez que ha empeorado el deterioro cognitivo del exárbitro, por lo que debe ser expulsado del caso por demencia.

Negreira, junto a los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros, está investigado por los más de 7 millones de euros que cobró del FC Barcelona entre los años 2001 y 2018, pagos que la Fiscalía sospecha están vinculados con la corrupción deportiva.

En su escrito ante la jueza, la defensa de Negreira subraya que, en su informe de enero de 2024, los médicos forenses concluyeron que el investigado presentaba un deterioro cognitivo leve, pero que un reciente informe de la Fundación ACE -centro internacional de referencia en el tratamiento del Alzheimer- sostiene que su situación ha empeorado.

En concreto, los especialistas de la Fundación ACE mantienen que Enríquez Negreira sufre un grado de deterioro cognitivo 5 - en la escala GDS de Reisberg-, lo que supone un nivel de "demencia moderada".