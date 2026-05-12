La camiseta que Lamine Yamal mostró en la celebración del Barcelona: "Gracias a Dios que no soy madridista"

Durante la celebración del título liguero hubo algunos recuerdos de los jugadores del equipo culé hacia el cuadro madridista

La celebración del título de campeón de Liga del FC Barcelona dejó algunos detalles en habitual rúa por las calles de la Ciudad Condal. Algunos de ellos tuvieron que ver con guiños contra el Real Madrid, máximo rival del club culé, que estuvo presente en algunos mensajes con camisetas o bufandas que fueron portados por jugadores.

Fue el caso de Lamine Yamal a quien le fue lanzada una camiseta mientras viajaba en el autobús de la celebración. "Thank God I'm not madridista", "Gracias a Dios no soy madridista", se podía leer en la prenda. El '10' del Barcelona la tomó, y tras mostrársela a su compañero Joao Cancelo, la elevó e incluso bailó con ella. Un momento celebrado por los aficionados que en ese momento veían el paso de los campeones ligueros de la temporada.

Otro caso tuvo como protagonista a Fermín López. En un momento de la comitiva recibió del público una bufanda en la que estaba escrito el mensaje "antimadridista". El centrocampista se colocó durante algunos segundos la prenda en su cuello y la mostró a los aficionados que vivían esa celebración.

Más de cinco horas por las calles de Barcelona

Guiños y recados de los futbolistas del Barcelona al Real Madrid en una celebración que se prolongó por más de cinco horas y a la que acudieron miles de aficionados que vibraron al paso del autobús de sus jugadores.

Bailes de los futbolistas, cánticos y miles de detalles que ofreció la celebración. También hubo confeti, bengalas y hasta humo azulgrana en algunos de los pasajes de esta fiesta de los campeones de LIGA.

Fueron horas de celebración por las calles de Barcelona del que ha sido el vigesimonoveno título liguero del club. Curiosamente llegaba tras vencer en el Clásico al Real Madrid por 2-0 y celebrarlo así inicialmente ante su eterno rival y en el Camp Nou.

El reto de los 100 puntos

Es el segundo campeonato liguero de Hansi Flick en la competición española en su segunda temporada. Pleno del alemán, quien también ganó la Copa del Rey en su primera temporada y se ha alzado con las dos Supercopas de España disputadas en su etapa.

Ahora al Barcelona le restan tres partidos en la temporada. Con el título de LIGA, el reto que tiene el equipo de Hansi Flick es alcanzar la cifra de los 100 puntos. Suma en estos momentos 91, por lo que para lograrlo debe vencer en sus tres citas. Son los partidos contra el Alavés en Mendizorroza, el Betis en el Camp Noy y el Valencia en Mestalla.