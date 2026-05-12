Flick confirma su renovación y da un consejo a Lamine Yamal: "Son cosas que no me gustan, lo he hablado con él, nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol"
El preparador del FC Barcelona ha vuelto a recalcar que buscarán los 100 puntos para acabar LaLiga, al tiempo que ha reconocido su ampliación de contrato así como el futuro que espera en el Barça, centrando en la figura joven crack blaugrana
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ha pasado por rueda de prensa para analizar cómo llega su equipo al duelo de este miércoles frente al Alavés en Mendizorroza. Tras conquistar el título de Liga el pasado domingo ante el Real Madrid y celebrarlo este lunes por las calles de Barcelona, Flick ha asegurado que no acabarán la temporada en chanclas y que irán a por los 100 puntos, lo que implica ganar los tres partidos que le quedan al club blaugrana.
"Por supuesto, nuestro objetivo son los 100 puntos, así que, para alcanzarlo, tenemos que ganar los tres partidos. Este es nuestro objetivo para los próximos tres encuentros. Celebramos, celebramos mucho, pero también es posible jugar bien", ha explicado el germano, que tratado más cuestiones.
La renovación de su contrato, al caer
"¿Lo hemos anunciado ya, no? Os lo haré saber. Perdón, pero en los últimos días he tenido cosas distintas que hacer. Estoy muy feliz por esto, y también porque me han dado a mí y a mi equipo la confianza para trabajar uno o dos años más. Creo que muchos entrenadores estarían contentos si consiguieran un contrato de tres, cuatro o cinco años. Podemos llegar hasta 2028 y luego veremos si todo está bien. Entonces tomaremos la decisión de tener un año más. Así que el club tiene sus derechos, yo tengo mis derechos, y creo que es un buen acuerdo. Para mí es un acuerdo realmente bueno. También en los últimos días me han demostrado que estoy en el lugar adecuado. Agradezco mucho lo que me dan, lo que toda la gente me da, a mí, a mi equipo, a mi familia. También es para la próxima temporada. Es un gran compromiso para nosotros trabajar aún más duro que esta temporada, intentar alcanzar el mejor nivel con el equipo y también ganar títulos. Esto es normal en el Barcelona, y sé que todo el mundo tiene ese sueño increíble de ganar la Champions League. Lo intentaremos de nuevo, y esto es lo que puedo decir. Para mí, estoy agradecido por ello. Me dan la confianza para trabajar aquí algunos años más".
Qué objetivos individuales se plantea
"Si el equipo no juega a este nivel, nadie ganará nada. Para mí todo va sobre el equipo. No he hablado con el equipo ni con mis entrenadores sobre eso porque creo que va sobre la combinación, sobre La Masia, y por supuesto también sobre los jugadores de clase mundial, el club, la junta del club, y creo que siempre va sobre eso. Tenemos esta atmósfera, esta actitud y esta mentalidad de La Masia, pero también necesitas jugadores de primerísimo nivel, y tenemos esta combinación en este momento".
El futuro de Rashford y Lewandowski
"Marcus nos dio mucho, tiene buenos números, y estoy realmente agradecido por ello y lo valoro mucho. Con Robert, ¿qué debería decir? Gané todos los títulos con los clubes con él, así que lo aprecio muchísimo. Estoy orgulloso de ser entrenador de este jugador increíble. Es así, pero tenemos que analizarlo y veremos qué pasa la próxima temporada".
La situación del Real Madrid
"Siempre miro a mi equipo. No me importan los otros equipos. Creo que cada entrenador tiene mucho que hacer con su propio equipo, con sus propios jugadores. No pienso en el Real Madrid, ni un segundo".
Situación de Koundé
"Falta mucho para que empecemos la próxima temporada, así que para mí es ahora. Decidí, lo dije después del partido en la rueda de prensa, dije que fue realmente duro decidir quién jugaba, y esta posición también fue muy difícil porque Jules también lo dio todo por este club, por este equipo. Y sé que no estaba satisfecho con estas cosas y con esta decisión, pero al final aceptó y, sí, somos un equipo y necesitamos a todos los jugadores. Así que es así y veremos también qué pasa mañana".
Debut de Diego Kochen
"No. Lo respeto, lo da todo. También tenemos porteros jóvenes fantásticos, pero al final es así. Está claro que Joan García es el número uno y Szczesny es el número dos, así que el primer paso sería Szczesny si cambiáramos algo respecto a eso".
La prioridad en el mercado
"Deco y yo, con su equipo, hemos hablado mucho sobre ello en la última semana, en el último mes. Todo va sobre eso, sobre lo que podemos hacer pero no lo hemos terminado."
Situación de Alejandro Balde
"Por supuesto que he hablado con él, venía de una lesión y esta vez cambió mucho porque jugó fantástico. Hizo una gran actuación en los partidos que jugó. Nos dio muchas opciones en ataque. Creo que, cuando vi a Balde la temporada pasada y esta temporada, mejoró mucho. Está en el siguiente paso. Pero creo que ahora, y esto es también lo que le dije, tiene que ir al siguiente paso. Lo ayudamos y entrenamos para que pueda mejorar. Esto es importante. Es un buen jugador, un jugador fantástico. Pero ahora tiene que demostrarlo. No se rinde. Se trata de mejorar cada día. Y esto es lo que quiero de él".
Su opinión de Lamine y la bandera de Palestina
"Son cosas que normalmente no me gustan. Lo he hablado con él y le he dicho que si él quiere hacerlo es decisión suya. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros".
Su emoción en la celebración del título
"Las lágrimas en los ojos, fue realmente emotivo lo que vi allí. Estaban realmente felices de que volviéramos a ganar este título fantástico, el segundo consecutivo. Y por esto estamos aquí, jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente. Y esto, para mí, es lo primero que tenemos que hacer. Estoy realmente orgulloso de ello, porque va sobre los jugadores. Me lo han dicho justo hoy. Estoy orgulloso, porque están jugando una temporada fantástica. No tuvimos una temporada fácil, porque tuvimos muchas lesiones. También lo dije en la rueda de prensa después del partido, mejoramos mucho, mejoramos mucho en los últimos dos meses y esto es genial. Y esta fue también la clave por la que, al final, ganamos este título contra el Real Madrid, porque jugamos a un nivel fantástico, no solo en ataque, sino también en defensa. Y creo que fue realmente genial ver eso, porque en este momento creo que somos el equipo con menos goles y nadie esperaba esto a mitad de temporada".
Falta liderazgo para conquistar la Champions
"No es una pregunta fácil, porque tenemos diferentes tipos de líderes. Creo que cuando Gavi llegó después de su lesión, se puede ver que es el corazón de este equipo. En cada entrenamiento en el que estaba, el nivel de la calidad y el nivel del entrenamiento aumentaban. Se lo muestra a cada jugador, así que estábamos en el siguiente nivel. Quizá así, es un tipo de líder, pero también Pedri con el balón es un líder. Eric podría ser uno de ellos, y por supuesto tenemos a los capitanes, Frenkie, Ronald... también son líderes. Para mí va más sobre la comunicación en el campo, es comunicación sobre el jugador que está a mi lado, con mi vecino. Tengo que sentir la responsabilidad sobre esta posición y tengo que ver qué pasa a la izquierda y a la derecha y delante de mí. Así que, cuando me comunico bien y también tenemos esta comunicación en el campo, lo que tenemos en el vestuario, hace que todo sea mucho más fácil para todos, para todo el equipo. Porque a veces siempre va sobre uno o dos metros a la izquierda o a la derecha, o ir, atacar, así, o presionar. Esto es crucial al final cuando quieres alcanzar el nivel más alto y creo que estamos en el camino. Estamos en el camino y tenemos que mejorar esto la próxima temporada, y lo haremos".