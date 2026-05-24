El recado de Enrique Riquelme a Florentino Pérez por su apoyo al FC Barcelona: "Tampoco el Real Madrid se puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho lo de Negreira"

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha desvelado algunas de las claves de su proyecto para el club blanco. El joven, de 37 años, ha conseguido el aval bancario y quiere destronar al actual presidencia que lleva años sin opositores

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha dado algunas de las claves de su proyecto deportivo con el que tiene el objetivo de derrotar a Florentino Pérez, actual presidente, quien en los últimos años no ha contado con rivales. El joven, de 37 años, ha tenido palabras de crítica sobre el mandamás del equipo blanco a raíz del Caso Negreira, señalando que Florentino Pérez estuvo apoyado al FC Barcelona en el año 2024.

"No puede ser que estemos peleados con todo. Es verdad que el que ha hecho o ha tratado de perjudicar al Real Madrid, que lo han hecho en algunos casos, eso hay que atajarlo. Y el Real Madrid no puede permitir que le falten al respeto, pero igual que tampoco el Real Madrid se puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho lo de Negreira, pero es que en el 2024 le estábamos apoyando en las asambleas, que necesitábamos a un Barcelona fuerte. Yo no necesito un Barcelona fuerte, yo necesito un Real Madrid fuerte, para competir contra el resto. Entonces necesitamos que nos vuelvan a tener respeto, no miedo, es muy diferente", ha argumentado Enrique Riquelme en una entrevista en Marca cuando ha sido preguntado por los enfrentamientos abiertos que tiene el Real Madrid con diferentes instituciones.

El empresario ha reconocido la labor que ha hecho Florentino Pérez, pero también que hacen falta cambios. "Es un tema tremendamente delicado. Hemos pasado, según estudios, del club más querido de España, hoy seguimos siendo el club más reconocido en el mundo, principal club deportivo del mundo. Eso se ha construido gracias también a un legado, hay que reconocer también que eso viene de un legado. Hay que reconocérselo y valorarlo. Pero si queremos que siga siendo la principal marca deportiva del mundo, el principal club del mundo, creo que necesitamos cambios. Cuando un proyecto de tal largo plazo al final llegan problemas personales con las personas, y cuando los problemas personales se anteponen a instituciones, pues crean este tipo de conflictos".

Las bases del Real Madrid de Enrique Riquelme

Enrique Riquelme, que finalmente consiguió el aval bancario de casi 200 millones de euros para presentarse a las elecciones por la presidencia del Real Madrid, también ha hablado de algunos de los puntos clave de su proyecto.

Enrique Riquelme ha señalado que el Real Madrid necesita un director deportivo y no ser un club que en materia de fichajes sea tan presidencialista como lo es con Florentino Pérez. "Confirmo que tenemos nombres importantes que vendrán. Los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán y la parte de profesionalización deportiva. En esa parte, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo. Y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera".

El candidato a la presencia del Real Madrid ha dicho que la cantera debe tener más peso. "No puede ser que falten jugadores que salgan de la cantera y otros clubes de España, algunos con los que competimos de manera directa, llena la selección de jugadores españoles que vienen de la cantera. Y nosotros nos gustaría, eso va a ser la base de la formación. Hay que mejorar la profesionalización en esa vía. Y luego ir subiendo al primer equipo. El Real Madrid tiene que volver a tener los valores que han sido, por suerte no se han perdido, pero sí que han sido desgastados mucho tiempo y cada vez más, eso es una parte de lo que nos preocupa a muchos que estamos detrás de este proyecto".