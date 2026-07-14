Sandro Carriço, el último fichaje de Mourinho para el Real Madrid

El fisiólogo, que llega también del Benfica, es de máxima confianza del entrenador y formará parte del cuerpo técnico del equipo madridista para esta temporada

El Real Madrid no se mueve únicamente con futbolistas en el capítulo de fichajes en la nueva era Jose Mourinho, a cuyo equipo llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. También lo hace con alguna incorporación para el cuerpo técnico que configura alrededor de la figura del portugués. Es el caso del fisiólogo Sandro Carriço, que, procedente del Benfica, se une al cuerpo técnico madridista.

Sandro Carriço es un hombre de la máxima confianza de Mourinho que sabe de sus cualidades en el Benfica, con el que ha estado trabajando esta última temporada. Ahora se une al equipo técnico del Real Madrid que desde este lunes ha comenzado a trabajar con un pequeño grupo de futbolistas.

El trabajo de Sandro Carriço y la salida de Luis Llopis

El trabajo de Carriço en el Real Madrid consistirá en analizar el rendimiento físico de los jugadores y ayudar a optimizarlo mediante datos y evidencias científicas. Un apoyo más para este equipo madridista que quiere cambiar la dinámica de la temporada pasada en la que se quedó sin levantar ningún título.

El que ya no estará en el cuerpo técnico del Real Madrid es Luis Llopis, preparador de porteros de los últimos tiempos. Llopis fue el técnico de guardametas en etapas en las que el Real Madrid ganó títulos bajo el mandato de entrenadores como Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti, no aparece en la lista de ayudantes de Mourinho publicada en la web oficial del club madridista.

La lista completa del cuerpo técnico del Real Madrid, encabezado por Mourinho, la componen Joao Tralhao (segundo entrenador), Pedro Machado y Sami Khedira (asistentes técnicos), Nuno Santos (entrenador de porteros), Antonio Dias y Antonio Pintus (preparadores físicos) y Roberto Merella (analista jefe).

Primera semana de entrenamientos en el Real Madrid

El nuevo cuerpo técnico del Real Madrid ha iniciado la pretemporada este lunes con el trabajo con los futbolistas, una vez que terminaron sus vacaciones. Si bien es cierto que la notable cantidad de mundialistas ha provocado que, de momento, Mourinho trabaje con un reducido grupo de futbolistas. Concretamente son ocho los que han iniciado el trabajo: Dean Huijsen, Raúl Asencio, Andryi Lunin, Trent-Alexander Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Gonzalo García y Franco Mastantuono.

También están ya en la Ciudad Deportiva, aunque realizando trabajos al margen del grupo, los tres lesionados. Son los casos de Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, quienes continúan con sus respectivas puestas a punto y el trabajo de recuperación.

Luego se irán uniendo progresivamente los jugadores del Real Madrid que han participado en el Mundial. Ya están de vacaciones, tras acabar su andadura en la Copa del Mundo, Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Júnior (Brasil).

Más tarde regresarán los que todavía están participando en el Mundial y que alcanzaron las semifinales de la competición. Se trata de Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).