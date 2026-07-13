El contratiempo de Courtois se queda en susto

El belga, que tuvo que ser suplido en el partido contra España, se ha sometido a pruebas en Valdebebas que descartan una lesión de gravedad y podrá arrancar la temporada

La lesión de Thibaut Courtois se ha quedado en un susto, una gran noticia para el Real Madrid a tenor de la importancia que tiene el guardameta. El belga ha sido sometido a exámenes médicos en Valdebebas que han descartado un contratiempo de gravedad.

Se trata por tanto de una falsa alarma y Courtois podrá comenzar la temporada con total normalidad a las órdenes de Jose Mourinho, quien precisamente este lunes ha iniciado la pretemporada aunque sólo ha pedido contar con ocho futbolistas por la elevada cantidad de mundialistas.

El problema de Courtois en el España-Bélgica del Mundial

El asunto de Courtois viene precisamente del Mundial, del partido que la selección de Bélgica disputó contra España en los cuartos de final en Los Ángeles y que terminó con victoria para los de De la Fuente. El portero sufrió unos problemas físicos que le hicieron que no pudiera acabar ese encuentro de la Copa del Mundo.

Las imágenes y el hecho de que tuviera que ser suplido generó preocupación en el Real Madrid, dado que Courtois es uno de los pilares del equipo madridista. El belga se sometió este lunes pruebas médicas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y, según Marca, se ha descartado cualquier tipo de lesión de gravedad.

Courtois, durante el España-Bélgica, se quejó de su pierna izquierda, especialmente cuando tenía que efectuar saques de portería en largo. La situación provocó que finalmente Rudi García decidiera suplirlo por Senne Lammens, quien a la postre fue el que encajó el segundo español, el de Mikel Merino, que decantó la balanza.

Courtois ya sufrió problemas físicos en primavera en su pierna

El caso es que en el Real Madrid existía preocupación, puesto que Courtois ya sufrió en la pasada primavera alguna lesión en el recto anterior de su pierna que le dejó fuera de combate durante algunos partidos, especialmente algunos claves en ese tramo de temporada como alguna cita de Champions League.

El temor, sin embargo, ha quedado despejado tras las pruebas médicas. Courtois, que viajó hasta Madrid para someterse a estos exámenes, descansará ahora con las vacaciones que disfruta tras su participación en el Mundial. Hay que recordar que, al menos, deben ser tres semanas las que esté de asueto según el convenio de los futbolistas.

El progresivo regreso de los mundialistas

Luego se pondrá a las órdenes de Mourinho para comenzar en principio sin problemas físicos la pretemporada. Un período de preparación en el que irán regresando los mundialistas de manera progresiva a la disciplina del Real Madrid tras la cita de la Copa del Mundo.

Precisamente por eso, al tener el Real Madrid varios jugadores en las semifinales de la competición, será aplazado el primer encuentro de LALIGA de los blancos. Una cita que estaba programada para el 14, 15 o 16 de agosto en el Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad, que será aplazada a semanas posteriores, concretamente entre las jornadas 2 y 3 de la temporada. Tiempo, por tanto, para que Courtois se recupera y puede ponerse a disposición de Mourinho.