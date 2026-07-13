La segunda era Mourinho se pone manos a la obra con sólo ocho jugadores

Primer entrenamiento de pretemporada del cuadro madridista marcado por las numerosas ausencias provocadas por los mundialistas

La segunda etapa de Jose Mourinho en el Real Madrid, trece años después, ha arrancado este lunes con el primer entrenamiento de pretemporada de los madridistas. Una primera jornada que ha estado condicionada por las numerosas ausencias por la elevada cantidad de mundialistas que el cuadro blanco tiene en sus filas.

De esta forma sólo ocho jugadores de la primera plantilla del Real Madrid han estado este lunes a las órdenes de Jose Mourinho. Han sido los casos Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio. A ellos se han unido algunos futbolistas de la cantera.

También estuvieron presentes en la Ciudad Deportiva Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy

Tras los preceptivos reconocimientos médicos pretemporada, los ocho jugadores han estado sobre los campos de entrenamiento de la Ciudad Real Madrid teniendo la primera toma de contacto con Mourinho. También han estado Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, quienes han pasado las pruebas físicas, aunque no se han ejercitado con el grupo dado que se recuperan de diferentes lesiones en estos momentos.

Mourinho irá recuperando efectivos de manera progresiva, después de que muchos de ellos hayan participado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los primeros en incorporarse serán los jugadores cuyas selecciones ya han concluido su participación en el Mundial: Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Júnior (Brasil).

Los semifinalistas del Real Madrid y el aplazamiento de la primera jornada

Más adelante irán llegando los futbolistas del Real Madrid que están en las distintas selecciones que disputan las semifinales de la Copa del Mundo. Son los casos de Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).

Hay que recodar que al disputarse el próximo sábado el tercer y cuarto puesto del Mundial, independientemente de los que alcancen la final, todos los semifinalistas aún estarán unos días con su selección. Un asunto que, entre otras cosas, provocará que el Real Madrid aplace su estreno esta temporada.

El primer partido del Real Madrid está fijado contra la Real Sociedad para el 14, 15 o 16 de agosto en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, por el convenio de las tres semanas obligatorias de los futbolistas, la entidad madridista se acogerá a su derecho para aplazar su primera jornada de Liga. Ese primera jornada se celebrará entre las jornadas 2 y 3 en un partido intersemanal.

Cuatro fichajes del Real Madrid

Por ahora son cuatro las novedades que presenta el Real Madrid en forma de fichajes. Son los casos de Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Se da la circunstancia que ninguno de ellos está aún a las órdenes de Jose Mourinho, dado que todos ellos participan o han participado en el Mundial. Un asunto que deberá resolver el cuadro madridista en las próximas semanas será el capítulo de la salidas ante la necesidad de aligerar la plantilla.