Los elogios de Konaté al Real Madrid: "﻿Es el club más grande de la historia"

El defensor francés, desde la concentración de su selección en el Mundial, ha señalado que vive "como un sueño" su fichaje por la entidad madridista este verano

Ibrahima Konaté, uno de los fichajes del Real Madrid para la próxima temporada, ha hablado de la entidad madridista con la que recientemente firmaba un contrato por cuatro temporadas. Lo ha hecho desde la concentración de la selección francesa, que precisamente este martes se mide a España en las semifinales del Mundial. "Es el club más grande de la historia, es un club excepcional", ha asegurado.

Konaté ha comparecido ante los medios de comunicación este domingo y evidentemente gran parte de sus intervenciones han sido para la selección de Francia y el Mundial, que busca un puesto en la final de la Copa del Mundo, aunque también era cuestionado por el Real Madrid. "Lo vivo como un sueño pero al mismo tiempo resulta extraño porque, hasta que no te pones esa camiseta, creo que realmente no terminas nunca de darte cuenta de todo lo que significa", ha explicado sobre el hecho de convertirse en futbolista del club blanco.

Konaté, uno de los cuatro fichajes realizados por el Real Madrid

Hay que recordar que Konaté es una de las cuatro incorporaciones que el Real Madrid ha realizado este verano hasta el momento. Los otros son Bernardo Silva, Marc Cucurella y Denzel Dumfries. Curiosamente con el lateral español se enfrentará el defensor francés, que se comprometió con los blancos hasta junio de 2030 y que llegó al equipo del Santiago Bernabéu como agente libre, después de terminar su relación con el Liverpool.

El defensor está llamado a ser uno de los líderes de la defensa del Real Madrid, que en las últimas temporadas ha sufrido importantes mermas por lesiones que han dejado el equipo en cuadro. Konaté, de 25 años y 1,94 metros, viene avalado por su rendimiento en el Liverpool que le ha llevado también al Mundial con la selección de Francia. Eso sí, la alta competencia en el cuadro galo ha hecho que en este Mundial Dayot Upamecano y William Saliba sean los titulares habituales.

Este lunes arranca la pretemporada del Real Madrid de Jose Mourinho

No será precisamente Konaté uno de los que esté este lunes en el primer entrenamiento de pretemporada del Real Madrid. La segunda era de Jose Mourinho en el banquillo blanco, trece años después, arrancará mermado por la falta de jugadores. Algunos de ellos todavía en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, otros que participaron pero se que encuentran de vacaciones estos días.

De hecho únicamente comenzarán este lunes ocho jugadores del primer equipo del Real Madrid con la pretemporada. Son los casos de Andryi Lunin, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono y Gonzalo García. Evidentemente los primeros días los canteranos del Castilla subirán para completar los primeros entrenamientos del primer equipo.

Precisamente el hecho de que el Real Madrid tenga futbolistas en las semifinales del Mundial provocará que su partido de la primera jornada, que le enfrentará a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, sea aplazado, por las obligatorias tres semanas de vacaciones para los futbolistas.